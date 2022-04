Eden umrl v trčenju motorista in štirikolesnika; padla s konja in si poškodovala hrbtenico

24.4.2022 | 18:30

Danes ob 16.36 sta na cesti Stari trg ob Kolpi - Vinica pri naselju Špeharji, občina Črnomelj, trčila motorist in štirikolesnik. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli ponesrečene osebe. Tri so odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Ena oseba pa je na kraju nesreče umrla.

Padla s konja

Ob 10.21 je v naselju Lukovek, občina Trebnje, oseba padla s konja in si poškodovala hrbtenico. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so jo oskrbeli na kraju dogodka. Poletel je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik in poškodovanko prepeljal v UKC Ljubljana. Policisti so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Gorela podrast

Ob 16.16 je ob Zagrebški cesti v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 1,5 hektarja.

M. K.