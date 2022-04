Po vzporednih volitvah velika zmaga Golobove Svobode

24.4.2022 | 19:25

Novo mesto - Po vzporednih volitvah je Gibanje Svoboda osvojila 35,8 odstotka glasovin tako tudi nekoliko nepričakovano visoko presegla volilni izid drugouvrščene SDS, ki je zbrala 22,5 odstotka glasov. Gibanje Svoboda bi tako imela v Državnem zboru kar 42 sedežev.Pomemben je tudi podatek o volilni udeležbi, ki je bila do 16. ure skoraj polovična (49,3 odstotka).

Po izidih vzporednih volitev, ki jih je za Televizijo Slovenija in POP TV pripravila agencija Mediana bi se poleg Gibanja Svoboda in SDS v državni zbor uvrstili še NSi (6,8 odstotka), SD (6,6 odstotka) in Levica (4,4 odstotka). SDS bi tako v DZ zasedla 26 sedežev, NSi osem, SD sedem in Levica pet.

Tik pod parlamentarnim pragom je zaenkrat LMŠ, ki je po vzporednih volitvah dobila 3,8 odstotka glasov. Sledita Povežimo Slovenijo (3,2 odstotka) in SAB (2,9). Stranki Resnica naj bi volivci namenili 2,6 odstotka, Naši deželi 1,8 odstotka, listi Naša prihodnost in Dobra država, Piratski stranki in SNS pa po 1,6 odstotka glasov.

Vzporedne volitve so bile sicer delane danes in niso zajele predčasnega glasovanja, ki je bilo letos rekordno obiskano.

I. V., STA