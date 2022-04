Znani novi poslanci z območja Dolenjskega lista

24.4.2022 | 22:30

Poslanci z Dolenjske, Posavja, Bele krajine in kočevsko-ribniškega območja

Novo mesto - Izidi današnjih državnozborskih volitev so bolj kot ne znani. V državni zbor se je uvrstilo pet strank. Nesporna zmagovalec volitev je Gibanje Svoboda, ki bo v parlamentu imelo 40 poslancev, sledijo pa mu SDS z 29 poslanci, NSi z osmimi, SD s sedmimi in Levica s štirimi poslanci.

Po več kot 98 odstotkih preštetih glasovnic se je iz okrajev, ki spadajo na območje Dolenjskega lista, spadajo pa v volilni enoti Novo mesto in Ljubljana Bežigrad, v državni zbor uvrstilo dvanajst kandidatov, šest, ki so kandidirali na listi SDS, trije z liste Gibanja Svoboda, dva z liste NSi in eden z liste SD, medtem ko z liste stranke Levica iz okrajev, ki spadajo na območje Dolenjskega lista, ni bil izvoljen noben kandidat.

Gibanje Svoboda

V šesti volilni enoti Gibanje Svoboda dobiva pet sedežev v parlamentu. Iz okraja Brežice je bila uspešna Nataša Avšič Bogovič, iz okraja Krško Tamara Vonta in iz okraja Novo mesto Jožica Derganc.

SDS

Z liste stranke SDS so iz šeste volilne enote v državni zbor izvoljeni trije kandidati - iz okraja Sevnica Tomaž Lisec, Trebnje Franc Kepa in Novo mesto 1 Anja Bah Žibert; iz četrte volilne enote pa prav tako trije - v okrajih Grosuplje in Ivančna Gorica Janez (Ivan) Janša, v okraju Ribnica Dobrepolje pa Jože Tanko.

NSi

NSi v šesti volilni enoti dobiva dva poslanska mandata, ki pripadata Vidi Čadonič Špelič in Marku Borisu Andrijaniču, ki sta kandidirala v okrajih Novo mesto 1 in 2. V četrti volilni enoti sta bila prav tako uspešna dva kandidata te stranke - v okraju Ribnica - Dobrepolje in Domžale 1 je bil uspešen Janez Cigler Kralj.

SD

Od kandidatov stranke SD se je iz okrajev, ki spadajo na območje Dolenjskega lista, uvrstil Predrag Bakovič, ki je kandidiral v Kočevju.

Levica

Z liste Levice je iz šeste volilne enote ni osvojil mandata noben kandidat.

Spisek kandidatov še ni dokončen, saj se lahko spremeni, ko bodo prešteti vsi glasovi, tudi tisti, ki bodo prispeli po pošti, pozneje pa se bo poimenska sestava državnega zbora spremenila, ko bo sestavljena vlada in bodo vanjo vključeni tudi izvoljeni kandidati, ki jih bodo nadomestili z nadomestnimi poslanci.

I. Vidmar

