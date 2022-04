V Stopičah gradnja nadomestnega vodovodnega kraka

25.4.2022 | 11:00

Stopiče (foto: Joško Šimic)

Novo mesto/Stopiče - V delu vasi Stopiče pri Novem mestu bodo v ponedeljek začeli gradnjo novega skoraj 200-metrskega vodovodnega kraka, ki bo nadomestil stari in odsluženi vodovodni odsek. Mestna občina Novo mesto je za naložbo namenila nekaj več kot 50.000 evrov, terenska dela bo predvidoma do konca maja spremljala delna prometna zapora.

Med gradbenimi deli in omenjeno zaporo bo promet med stopiškim gasilskim domom in pokopališčem potekal izmenično enosmerno. Usmerjali ga bodo s semaforji, so sporočili z novomeške občine.

Komunala Novo mesto bo sicer novi vodovodni krak kot del vodovodnega sistema Novo mesto-Stopiče gradila ob robu lokalne ceste. Trasa novega vodovodnega odseka bo potekala od hišnega priključka Stopiče 21 do Stopiče 34, so dodali.

Na novomeški občini so napovedali, da bo po končanju del v Stopičah stekla gradnja novega vodovoda tudi na Turkovi ulici v Novem mestu. Letos se bodo lotili še gradnje kanalizacije v Lakovnicah in prenove vodovoda in kanalizacije v delu novomeške Cankarjeve ulice.

Med prenovo Seidlove ceste bodo na tej mestni vpadnici izvedli celovito rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda. Jeseni se bo začela tudi gradnja kanalizacije s čistilno napravo na Vrhu pri Ljubnem in v Dolenjem Kamenju, obeta pa se nadaljevanje del na kanalizaciji v Ždinji vasi, so še navedli na novomeški občini.

M. K.