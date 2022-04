Bučenski ramplači veseli, da so po dolgem času spet na odru

25.4.2022 | 08:00

Bučenski ramplači so med korono postali polnoletni in štejejo zdaj že 19 let. Tradicionalni koncert so pripravili 17-ič.

Polna kulturna dvorana je bila najlepše darilo za glasbenike.

Tomaž Čarman (v sredini) se je skupini pridružil nazadnje in je tokrat prvič nastopil na njihovem tradicionalnem koncertu.

Bučka - Polna dvorana kulturnega doma je konec tedna z veseljem prisluhnila koncertu Bučenskih ramplačev, posebni glasbeni zasedbi z Bučke, v kateri možakarji igrajo na kmečka orodja, kot so grablje, kosa in perivnik, dopolnjujejo jih še izvirni inštrumenti, kakršni so lončeni bas, kanta bas, glavnik, ne manjka pa tudi harmonika. Zraven seveda tudi pojejo.

Povabili so že na 17. koncert, ki pa je bil težko pričakovan zlasti zato, ker so ga priredili po vseh letih premora, seveda zaradi pandemije koronavirusa.

Kot je povedal vodja zasedbe Slavko Pungeršič, so zato še toliko bolj čakali, da spet stopijo na oder pred domačo publiko, res pa so mnogi obiskovalci prišli tudi od drugod.

V skupini, ki je v 19 letih delovanja doživela tudi nekaj kadrovskih sprememb, so nastopili: Slavko Pungeršič, Milan Hočevar, Nace Marjetič, Matjaž Brajer, Franc Zorko in Tomaž Čarman – slednji je njihov najmlajši član po stažu in na tradicionalnem koncertu je nastopil prvič. Glasbeniki se trudijo ohranjati ljudsko izročilo, običaje in navade domačega kraja in sploh Dolenjske.

Na koncertu, ki ga je že tradicionalno povezoval Darko Povše in znova poskrbel tudi za smeh, so se poleg vokalno instrumentalne skupine Bučenski ramplači, predstavile še nekatere druge zasedbe, ki so jih povabili v goste. Nastopili so: Bučenski slavčki, ljudske pevke Pušelc, Veseli Kaplčani in Slavonski trubači. Ob koncu so vsi skupaj zapeli Pod lipico zeleno.

Vsi zbrani – tako glasbeniki kot občinstvo – si želijo, da bi bilo podobnih druženj spet več kot nekoč, ko korone ni bilo.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija