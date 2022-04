Zagorelo v sobi zapuščene hiše; veter razkril streho

Včeraj je ob 19.42 v ulici Brod v Novem mestu zagorelo v sobi zapuščene stanovanjske hiše. Ogenj se je razširil na strop in mansardni prostor. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu, so sporočili iz novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

Veter razkril streho

Ob 20.43 je v Svržakih, občina Metlika, veter razkril streho na lesenem stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Rosalnice in Metlika so razkrito streho začasno pokrili s folijo in preprečili zamakanje, so še zapisali v sporočilu za javnost.

