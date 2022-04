Ob trku s štirikolesnikom umrla potnica na motorju

25.4.2022 | 13:00

Včeraj se je okoli 16.30 zgodila huda prometna nesreča na cesti med Starim trgom ob Kolpi in Vinico. Policisti postaje prometne policije Novo mesto so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 60-letni motorist peljal v smeri proti Staremu trgu. Izven naselja Špeharji naj bi pričel prehitevati voznika štirikolesnika v trenutku, ko je ta zavil levo. V nesreči je 56-letna potnica na motorju zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče, lažje poškodovano 48-letno potnico na štirikolesniku pa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine in odgovornost za prometno nesrečo še preiskujejo. Ogleda sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, so sporočili s PU Novo mesto.

Pijan trčil v bankino

Sevniški policisti so bili v petek okoli 17. ure obveščeni o prometni nesreči na območju Šmarčne. Opravili so ogled in ugotovili, da je 52-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v bankino. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so policisti zapisali v sporočilu za javnost.

V noči na soboto so policisti PP Sevnica zaradi nezanesljive vožnje v Šentjanžu ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 29-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligramov alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so v noči na soboto preizkus alkoholiziranosti odredili tudi brežiški policisti. Voznik osebnega avtomobila, ki so ga ustavili v Bukošku, je preizkus odklonil, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvi so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kradli kot srake

Na območju Uršnih sel je v noči na nedeljo nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Šmarjeti je nekdo med 23. in 24. aprilom poskušal vlomiti v avtomobil. Ukradel ni ničesar, zaradi poškodbe vozila pa je lastnika oškodoval za 2000 evrov.

V naselju v noči na nedeljo neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel tri bančne kartice. Z dvigi denarja na bankomatih je lastnico oškodoval za 2080 evrov.

Na Glavnem trgu v Novem mestu je v noči na nedeljo nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel blagajno z menjalnim denarjem. Z vlomom je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Prijeli 20 migrantov

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Brežic Slovenske vasi, Rigonc in Dobenega (PP Brežice) izsledili in prijeli osem državljanov Iraka, pet državljanov Bangladeša, štiri državljane Egipta, državljana Malija, državljana Afganistana in državljana Pakistana, na območju Oštrca (PP Krško) po enega državljana Maroka, Gvineje, Burkine Faso in Kameruna in na območju Cerkvišča (PP Črnomelj) državljana Indije.

Policijski postopki s tujci, ko so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Požar v zapuščeni stanovanjski hiši v Novem mestu

Včeraj nekaj pred 20. uro so bili policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše v naselju Brod v Novem mestu. Požar so gasilci omejili in pogasili. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je zagorelo v nenaseljeni in zapuščeni stanovanjski hiši. Ogenj se je razširil na lesen strop in ostrešje, nastalo je za okoli 10.000 evrov premoženjske škode. Okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara policisti in kriminalisti še preverjajo, so še navedli v sporočilu za javnost.

