Jožica Derganc: Čim več za Dolenjsko

25.4.2022 | 13:15

Jožica Derganc

Novo mesto - V šesti volilni enoti se je iz volilnega okraja Novo mesto 2 v državni zbor uvrstila kandidatka Gibanja Svoboda Jožica Derganc, predsednica območnega odbora sindikata SVIZ, po izobrazbi medicinska, zaposlena v vrtcu Pedenjped iz Novega mesta.

»Sem presrečna, pa ne toliko zaradi sebe, predvsem zaradi uspeha stranke Gibanje Svoboda in zaradi tega, ker se bodo začele spremembe, spremembe na bolje. V parlamentu si bom prizadevala narediti tudi čim več za Dolenjsko, kjer se je zadnja leta veliko naredilo, a je treba še marsikaj postoriti. Zelo pomembna je čimprejšnja gradnja tretje razvojne osi in posodobitev železnice. Z Dolenjske se vsak dan v Ljubljano vozi 1200 ljudi in hitri vlak, ki bi Dolenjsko povezoval s prestolnico, je nujno potreben. Novo mesto potrebuje in si zasluži sodobnejši in večji kulturni center pa varovana stanovanja in stanovanja za mlade. Upam, da bo pred kratkim ustanovljeni javni stanovanjski sklad pri tem uspešen. Sicer pa sem za spremembe, za sodelovanje, za spoštljivo komunikacijo do vseh in za svobodo, predvsem svobodo medijev. Tudi kritike bomo morali sprejemati. Zavezujemo se, da bomo zaupanje volivcev upravičili,« je v prvem odzivu po izvolitvi povedala poslanka Gibanja Svoboda Jožica Derganc.

I. Vidmar