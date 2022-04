Beli krajini naposled spet poslansko mesto

25.4.2022 | 13:05

Maja Kocjan

Črnomelj - Maja Kocjan, kandidatke in tudi novo izvoljena poslanka SDS, je izrazila zadovoljstvo, da so Belokranjci spet dobili poslanca in s tem možnost soodločanja. »Izvolitev omogoča večji vpliv, tako da ostali ne pozabijo na naše območje,« pravi. Bela krajina je bila, kot ocenjuje, v zadnjem času zapostavljena, s tem, da se je glede tega v zadnjih dveh letih zahvaljujoč vladi nekoliko spremenilo na bolje. Kot pravi Kocjanova, je tudi sama k temu prispevala z delom na parlamentarni ravni, čeprav neformalno. Kot poslanka bo imela zdaj za to formalne možnosti.

»Naša stranka je na tokratnih volitvah zbrala okrog 55.000 glasov več kot na parlamentarnih volitvah leta 2018, kar pomeni uspeh kljub prvemu mestu Gibanja Svoboda. O tokratnem zmagovalcu je očitno odločilo poenotenje volivcev na levi strani. V stranki smo se pred volitvami prizadevali, da bi Bela krajina spet dobila poslanca. Za ta cilj smo trdo delali, celotna ekipa. Je pa moja izvolitev rezultat ne samo truda pred temi volitvami, ampak dolgoročnega dela. Kot poslanka želim delovati tvorno in sodelovati tudi s koalicijo. Z lokalnega vidika je ključna povezava Bele krajine z Ljubljano in tu želim biti povezovalni člen med vsemi tremi občinami na eni in Ljubljano na drugi strani,« pravi Maja Kocjan.

M. L.