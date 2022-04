Želja po spremembah in svobodi

25.4.2022 | 14:05

Brežice - Nataša Avšič Bogovič, poslanka Gibanja Svoboda, pravi, da jo je visok, odličen volilni rezultat presenetil, čeprav je bilo zanj narejenega veliko. »Pred volitvami je bilo zaznati med ljudmi željo, po drugačnosti, spremembah, svobodi, ampak do zaprtja volišč nismo vedeli, koliko pa so si ljudje teh sprememb zares želeli. Tudi odličen rezultat v domačen kraju je rahlo presenečenje, a očitno je, da je bilo v preteklosti narejenega veliko slabega za ljudi in da si želimo boljše in pravičnejše države. Volivci so z visoko udeležbo na volitvah in z oddanimi glasovi sporočili, da želijo v politiki in družbi spoštovanje in dialog,« pravi.