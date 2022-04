Kulturna razsežnost volitev

25.4.2022 | 14:15

Peter Dirnbek

Brežice - Peter Dirnbek, kandidat Levice, pravi, da so v tej stranki šli v volilno kampanjo z zdaleč najnižjim proračunom med strankami.

»To se pravi, da smo delali na aktivistični človeški pogon. Ljudje pa so na volitvah padli na obljube z džambo-plakatov in iz predvolilnih avtobusov. Upamo, da bo to prineslo svobodo. Bodo pa ti plakati in avtobusi imeli svojo ceno. Veseli smo, da smo se rešili avtoritarne in žaljive oblasti. To je kulturna razsežnost volitev, o kateri mnogi pozabljajo razmišljati, a je ena od ključnih stvari. Glede svoje uvrstitve bi rekel: če se izrazim športno, dal sem vse od sebe, šel sem na vse ali nič. Za razliko od Bojana Križaja, za katerega je bila tekma končana, ko ali je uspešno prevozil progo ali pa zgrešil vratca, jaz moram počakati še nekaj dni na 'fotofiniš', ki pa se ga ne veselim,«pravi Peter Dirnbek, ki se zahvali vsem, ki so glasovali za stranko in zanj.

M. L.