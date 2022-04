Tanko poziva k nadaljnjemu sodelovanju in povezovanju

25.4.2022 | 16:25

Jože Tanko (Foto: STA)

Ribnica - Na listi SDS se je v okraju Ribnica - Dobrepolje z zbranimi 3.513 glasovi, kar predstavlja 34,59 odst. delež, v državni zbor ponovno uvrstil Jože Tanko. »Hvala volivkam in volivcem, še posebej pa prostovoljcem, ki so mi pomagali pri izpeljavi nič kaj lahke volilne kampanje. Z rezultatom sem, glede na to da so župani Ribnice, Sodražice in Dobrepolja podprli kandidata NSi Janeza Ciglerja Kralja, seveda več kot zadovoljen, saj je bil v takšnih okoliščinah pravzaprav presenetljivo dober oziroma krepko prigaran. Tako kot v vseh mandatih, to je moj peti, se bom brez zadržkov prizadeval za uvrstitev prioritetnih razvojnih programov v vse štiri občine (še Loški Potok) volilnega okolja, zato župne pozivam za nadaljnje sodelovanje in tudi povezovanje,« pravi Tanko.

M. Glavonjić