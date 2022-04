Vonta: To so bile nekako osebne in posebne volitve hkrati

25.4.2022 | 19:10

Tamara Vonta (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Ponovno je bila v državni zbor na listi Gibanja Svoboda v volilnem okraju Krško izvoljena Tamara Vonta s Sremiča nad Krškim. »Sem zelo vesela, da je rezultat, kakršen je. Če sem odkrita, smo računali na zmago, ne pa na tako prepričljivo. Zame osebno pa mi največ pomeni, da sem dobila mandat v svojem Krškem. To mi daje veliko veselja in hkrati zavezo, da izpolnim pričakovanja. Ta rezultat pa je tudi odraz nezadovoljstva ljudi z obstoječo politiko, saj so prišli na volišča verjetno tudi tisti, ki niso redno obiskovalci volitev. Vsaj tako sem razbrala iz pogovorov z nekaterimi. To je tista tiha večina, ki ne govori veliko. To so bile nekako osebne in posebne volitve hkrati,« meni Vonta.

Pavel Perc