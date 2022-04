Ste pozabili na joto, ješprenj, bujto repo, dušeno kiso zelje s klobaso ...?

26.4.2022 | 18:40

Ješprenj s kislim zeljem

Predsednica Vida Gros ob gospodinje Angelci (na levi), ki riba zelje.

Jedi, vredne ogleda, a tudi, da ji večkrat sami pripravimo doma.

V društvu deluje 36 članic, med njimi so tudi dekleta.

Bučka - Na jedi iz kislega zelja in kisle repe je spomnila tudi nedavna kulinarična razstava, ki so jo že tradicionalno spomladi, ob koncertu Bučenskih ramplačev, konec tedna pripravile članice Društva podeželskih žensk Bučka v tamkajšnjem kulturnem domu.

Gre že za 16. tematsko razstavo, vsakokrat je na drugo temo. Letos so prišle na vrsto jedi iz kislega zelja in kisle repe.

Kot pove predsednica društva Vida Gros, je idejo dal rek, ki so se ga včasih držali ljudje, da kislega zelja in repe ni prepovedal še noben zdravnik. »Če je tako zdravo, potem pa se res moramo poglobiti v to, smo si dejale članice in se lotile iskanja receptov. Najprej nas je bilo strah, ali bo dovolj idej, a smo kmalu videle, koliko dobrih jedi se da narediti iz kislega zelja in repe. Največ receptov smo našle doma ter v lokalnem okolju. Videle smo, da obstajajo razlike: kako se pri kaki hiši reče kaki jedi, katere začimbe ponekod dodajo neki jedi, drugod ne, npr. česen, kumino, kako se jedi pripravlja. Gre za drobne nianse," je povedala Grosova.

Na razstavi so se gospodinje z Bučke in okolice osredotočile na slane jedi in predstavile tradicionalno in sodobnejšo rabo kislega zelja in kisle repe v naših kuhinjah.

Tako so pripravile kuhano in zabeljeno zelje z ocvirki in slanino, dušeno kislo zelje in repo, zraven ni manjkala klobasa, pečenica ali pečena krvavica, pa dodatki, kot so matevž, krompir, žganci – ajdovi in koruzni, ter polenta. Skuhale so joto, ješprenj s kislim zeljem, bujto repo, sarmo, kislo zelje z zmletim meso in rižem, kruhove cmoke s slanino, žepke s kislim zeljem, pa tudi pite, zavitke iz kislega zelja in fižola, musake…

Kot pove Grosova, sta danes repa in zelje na jedilnikih nekoliko redkeje kot nekoč, sta pa zato vključena v več različnih sodobnih in bolj inovativnih jedi.

Razstavo si je z zanimanjem ogledal tudi škocjanski župan Jože Kapler in pohvalil članice društva za pridno delo. V društvu jih zdaj deluje 36.

Podrobneje v četrtek, v novem tiskanem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija