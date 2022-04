Večja politična stabilnost

26.4.2022 | 07:10

Igor Zorčič

Ljubljana/Brežice - V iztekajočem se mandatu državnega zbora je od marca 2020 vodil parlament predsednik Igor Zorčič iz Brežic.

Izid nedeljskega glasovanja je pospremil s komentarjem, da so letošnje parlamentarne volitve prinesle številna presenečenja in velike spremembe na političnem prizorišču. »Pokazale so, da državljanov ni mogoče kupiti z vladnimi 'bonbončki', temveč le z več demokracije, s spoštovanjem človekovih pravic in z medsebojnim spoštovanjem. Volitve so prinesle veliko zmagovalko Gibanje Svoboda in pometle iz parlamenta tiste, ki v preteklosti niso bili sposobni medsebojnega povezovanja.

Prepričljiva zmaga, kot jo je dosegla stranka Gibanje Svoboda, omogoča lažje vladanje, a hkrati prinaša veliko odgovornost. Prepričan sem, da se bo z ustanovitvijo nove vlade začelo obdobje večje politične stabilnosti, na vse drugo pa je treba počakati,« pravi predsednik Državnega zbora Igor Zorčič.

M. L.