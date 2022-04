Kako do idealnega pograda za vaše otroke?

26.4.2022 | 08:20

Pogradi zaradi svoje edinstvenosti navdušujejo tako mlajše kot tudi večje otroke. So praktični in uporabni, saj z njimi prihranite veliko prostora, zato se še posebej dobro obnesejo v manjših sobah, kjer si dva otroka delita isto sobo. So odlična rešitev, ko se spopadate s pomanjkanjem prostora, saj vsakemu otroku zagotavljajo individualni spalni prostor, ne da bi si morali ob tem deliti posteljo.

Kako izbrati otroški pograd?

Poznamo pograde različnih oblik, dimenzij in barvnih kombinacij, zato je mogoče za vsak okus izbrati primernega. Pred nakupom je dobro imeti v mislih željeno število ležišč, prostorske kapacitete prostora in funkcionalnost pograda. Ne glede na to ali kupujete v fizični trgovini ali preko spleta, morate za uspešen nakup upoštevati naslednje temeljne dejavnike:

Trajnost in funkcionalnost

Ker je nakup pograda praviloma dolgotrajna naložba za daljše obdobje, je smiselno razmisliti o funkcionalnosti le-tega. Če kupujete pograd za daljše časovno obdobje, velja izbrati:

- vzmetnico polne velikosti, saj s tem podaljšate uporabnost pograda;

- visok pograd, s čimer boste najstnikom in odraslim omogočili udobno sedenje na spodnjem pogradu;

- enostavne in klasične dizajne, saj pogradi z enostavno zasnovo mladostniku omogočajo, da sobo kasneje prilagodi novih željam, ne da bi ob tem menjali posteljo.

- možnost razdelitve pograda na dve posamezni postelji

V kolikor želite otroški pograd za omejeno obdobje in ga nameravate čez nekaj let nadomestiti z ločeno posteljo, svobodno izberite dizajn v otroškem stilu. Očarljiv pograd s hišico za punčke je za vašo deklico idealna izbira!

Način in kakovost izdelave

Za izdelavo pogradov se najpogosteje uporabljajo kovine, naravni les ter iverne plošče. Vsak izmed materialov ima svoje prednosti in slabosti. Trši kot je material, močnejša je struktura pograda, zaradi česar je ta robustnejši in bolj vzdržljiv. Priporočljivo je izbrati pograd iz lesa, saj gre za izjemno trpežen in močan material, ki je obenem estetsko privlačen, prijeten na dotik in varen. Pravilno zasnovan pograd mora imeti dovolj podpornih opornikov, ki zmanjšajo pritisk na ležaje postelje, kar je ključnega pomena, saj se pri ležiščih po določenem času vijaki in krilne matice sčasoma zrahljajo.

Nasprotno od lesenih kovinski pogradi niso enako varni, saj so kovinske postelje manj trdne, zaradi česar se spoji začnejo nagibati k nihanju in upogibanju. So pa ti nekoliko cenejši od lesenih, vendar imajo krajšo življenjsko dobo.

Pogoji nakupa in dostava

Pograde lahko kupite v fizični trgovini ali pa se odločite za nakup preko spleta. Vsekakor je spletni nakup z vidika uporabniške izkušnje najbolj enostavna, ugodna in časovno najbolj optimalna rešitev tudi pri nakupu večjih pohištvenih elementov. Spletno nakupovanje je postalo naša nova realnost, ki omogoča bogato ponudbo, ki jo lahko med seboj primerjate. Prav tako omogoča, da vam iz udobja doma po nekaj klikih na dom dostavijo naročen artikel. Pri spletnem nakupovanju je pomembno, da pred nakupom preverite trgovčevo politiko pošiljanja. Nakup pri trgovcu, ki ponuja brezplačno dostavo in fleksibilno politiko vračila izdelka vam lahko prihrani kar nekaj denarja! Pri izbiri prodajalca velja torej pred nakupom preveriti še možnosti plačila (obročno/gotovinsko/kartično plačilo), stroške dostave ter možnost reklamacij oz. vračila artiklov.

