FOTO: Folklorniki so plesali: Tu je pa ena leipa reič

26.4.2022 | 12:30

Mlajša veteranska skupina FD Kres

Luka Koprivnik ter folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče

Mlajša otroška folklorna skupina Šentlora OŠ Šentjernej

Mladinska folklorna skupina Račna

Šentjernej - Konec tedna je v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekalo skupno območno srečanje otroških in odraslih folklornih skupin, poimenovano Tu je pa ena leipa reič.

Nastopilo je okrog 150 folklornikov iz sedmih folklornih skupin iz Artič, Novega mesta, Račne in Šentjerneja: mlajša in starejša otroška folklorna skupina Šentlora OŠ Šentjernej pod vodstvom Maje Miklavž Sintič, otroška skupina Folklornega društva Kres pod vodstvom Lee Burger in Petre Nograšek, mladinska folklorna skupina Račna KUD Franceta Prešerna Račna pod vodstvom Urške Hlupič in Veronike Kalar, vodilna skupina Folklornega društva Kres pod vodstvom Branke Moškon in mlajša veteranska skupina Folklornega društva Kres pod vodstvom Erike Blažič.

Srečanje sta strokovno spremljala Nina Luša in Luka Kropivnik, ki sta nastopajočim skupinam tudi podelila priznanja za sodelovanje na območnem srečanju.

Območna srečanja otroških folklornih skupin (Ringaraja) in odraslih folklornih skupin (Maroltova srečanja), ki v tem mesecu potekajo po vsej Sloveniji v organizaciji JSKD, so namenjena mladinskim, otroškim in odraslim folklornim skupinam, ki delujejo v kulturnih društvih ali zavodih.

Kot pove Branka Škerl iz novomeške izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, navdih za ustvarjanje koreografij ob živi glasbeni spremljavi črpajo iz slovenskega izročila. Izbor z vseh območnih srečanj odraslih folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja si bo mogoče ogledati na regijskem srečanju, ki bo 14. maja v Semiču, državno Maroltovo srečanje pa bo potekalo 18. junija v Žalcu.

Otroške in mladinske skupine, izbrane na Ringaraja, državnem srečanju otroških folklornih skupin Slovenije, se bodo predstavile v Majšperku 11. junija oz. v revialnem programu Maroltovega srečanja odraslih folklornih skupin v Žalcu 18. junija.

L. Markelj, foto: Matic Eržek

