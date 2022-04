Pancar in Peklaj odlično na VN Latvije, Novak v Italiji na EP še ulovil mesto v deseterici

Jan Pancar je formo za preizkušnjo svetovnega prvenstva v Latviji pilil na dirkah domačega prvenstva na Prilipah in v Savskem Marofu. (foto: AMZS)

Jaka Peklaj si je v Kegumsu privozil pet novih točk v skupnem seštevku v razredu EMX125. (foto: AMZS)

Konec tedna so se slovenski motokrosisti pomerili na svetovnem in evropskem prvenstvu. NA Veliki nagradi Latvije je v najmočnejšem razredu MXGP zopet v obeh vožnjah slavil naš najboljši motokrosist Tim Gajser. Od dolenjskih dirkačev pa se je v razredu MX2 odlično odrezal Jan Pancar, ki je s trinajstim in enajstim mestom dirko zaključil na odličnem enajstem mestu. V skupnem seštevku se je tako pomaknil na petnajsto mesto.

Kot spremljevalni program svetovnega prvenstva dveh najmočnejših kategorij je v Latviji potekala še dirka evropskega prvenstva do 125 kubičnih centimetrov. Na tej dirki je nastopil še dolenjski up Jaka Peklaj in po padcu in odstopu v prvi vožnji je drugo zaključil na šestnajstem mestu in vknjižil pet točk. Skupno je dirko zaključil na dvanajstem mestu. Pri mlademu dolenjskemu dirkaču razveseljuje dejstvo, da je obe vožnji uspel zelo dobro štartati in se kosati z močno konkurenco. V prvi je sicer padel, a razen nekaj odrgnin in bolečinami za drugo vožnjo stisnil zobe in dokazal, da je iz pravega testa in da lahko od njega v prihodnje pričakujemo še nekoliko boljše rezultate.

V nedeljo pa so se v evropskem prvenstvu jugozahodne cone v italijanskem mestu Gazzane di Preseglie pomerili še mladi slovenski dirkači v razredih do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Zaradi slabe vremenske napovedi za nedeljo so italijanski organizatorji v soboto prešli iz dvodnevnega programa na enodnevni program in tako mlade dirkače obvarovali pred nedeljskim slabimi vremenskimi razmerami. V razredu do 85 kubičnih centimetrov so slovenske barve zastopali Miha Vrh, Gal Geršak in Val Slavec. Vrh je zasedel skupno trinajsto mesto, Geršak je bil triindvajseti in Slavec dvaintrideseti.

V razredu do 65 kubičnih centimetrov pa so slovenske barve zastopali Brežičan Alex Novak in mlada Primorca Svit Vižentin in vodilni v državnem prvenstvu Tai Vidovič. Slednji je tako kot na dirkah državnega prvenstva prikazal odlične vožnje, saj je v prvi bil drugi v drugi pa četrti, kar je skupno pomenilo četrto mesto. Svit Vižentin se v močni mednarodni konkurenci še ni najbolje znašel in je dirko končal na devetintridesetem mestu, Alex Novak pa je le za las uspelo uloviti prvo deseterico. V prvi vožnji je bil sicer osmi, a je drugo vožnjo zaključil na zanj skromnem trinajstem mestu. To je bilo dovolj za deseto mesto v skupnem seštevku.

Če se nekoliko lotimo analize letošnjih nastopov Alexa Novaka, ki je po lanskih odličnih rezultatih izstopal, lahko po njegovih štirih odpeljanih dirkah v letošnji sezoni vidimo, da mladi perspektivni Brežičan ni napredoval tako, kot se je pričakovalo. Lani je bila med njim in Vidovičem vidna razlika v pristopu in tudi same vožnje ter rezultati so bili veliko boljši.

Med slovensko stroko je bilo že pred sezono slišati vedno bolj glasna opozorila, da v Novakovem timu ne gredo v pravo smer, za kar naj bi največjo odgovornost nosil hrvaški trener. Slednji po besedah slovenskih in tudi tujih priznanih strokovnjakov vse preveč eksperimentira, ob tem pa neverjetno spretno zavaja in manipulira s starši dirkačev. Pomenljiva sta še dva podatka, ki sta pricurljala v javnost. Prvi je ta, da je oče Alexa Novaka načrtoval v zimskem obdobju priprave na Sardiniji, a jih je hrvaški trener prepričal, da po tem ni potrebe. Druga velika napaka pa je trenerjev odklonilni odnos do vseh ostalih ljudi v ekipi. Alex je namreč v zimskem obdobju obiskoval enega najboljših slovenskih strokovnjakov s področja psihologije športa, a je to samooklicani hrvaški strokovnjak označil kot napako in se celo javno zaradi tega norčeval iz staršev. Skratka, takšnih in podobnih potez je bilo zaznati še kar nekaj in kot kažejo rezultati in časi mladega Brežičana, od lanske do letošnje sezone ni vidnega nikakršnega napredka. Slovenski del stoke meni, da se bodo v ekipi perspektivnega Brežičana morali hitro odzvati in v dobrobit Alexa Novaka poiskati izhod iz krize, v kateri se je mladenič znašel. Rešitev vsekakor ne gre iskati v trenutnem trenerju, saj si je slovenska stroka enotna, da v tridesetih letih ni uspel vzgojiti nikogar, ki bi v motokrosu kaj pomenil v mednarodnem merilu. Rezultati pač govorijo sami zase. Minulo delo, Novakovi letošnji rezultati govorijo temu v prid in v Alexovo dobro bo potrebno najti precej boljšo rešitev. Že naslednji vikend mladeniče čaka druga dirka evropskega prvenstva v Franciji, kjer je Novak lani že nastopal, in tu bomo videli, ali lahko vsaj to prednost mladi Brežičan unovči in se približa prvi peterici, v kateri so njegovi lanskoletni rivali. In vendar ne gre pričakovati, da bo v enem tednu uspel izničiti zaostanek šestih sekund za prvo peterico iz tokratne dirke v Italiji.

