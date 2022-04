Pijan vijugal po cesti; čedalje več pijanih povzročiteljev nesreč

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 54 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 178 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami, pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

Pijan vijugal po cesti

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili sinoči okoli 19.30 obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi peljal iz smeri Lašč proti Dvoru, vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Na podlagi opisa so voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 42-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vozniki pod vplivom alkohola so v letu 2021 na območju Policijske uprave Novo mesto povzročili 155 prometnih nesreč, kar je skoraj za čertino več, kot v letu 2020. V teh nesrečah sta dve osebi izgubili življenje, 15 jih je utrpelo hude poškodbe, še 61 je bilo lažje poškodovanih (v letu 2020 so vozniki pod vplivom alkohola povzročili 126 prometnih nesreč v katerih je ena oseba izgubila življenje, 13 je bilo hudo poškodovanih, 40 pa jih je utrpelo lažje poškodbe).

Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, umrlo 28 ljudi.

Predvsem skrbi dejstvo, opozarjajo na PU, da na našem območju delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča. Če se je trend do leta 2019 nekoliko zmanjševal in je bil pod 10%, v zadnjih letih ponovno narašča in je lani znašal že 12,3%. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je bilo v starostni skupini med 35 in 44 let in med 25 in 34 let. Najvišja povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v starostni skupini povzročiteljev med 45 in 54 let, in sicer 1,73 g/kg.

Policisti bodo tudi v naslednjih dneh bolj pogosto preverjali psihofizično stanje voznikov. Preverjali bodo vožnjo pod vplivom alkohola in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu, napovedujejo na PU Novo mesto.

Tatvina

Na Seidlovi cesti v Novem mestu je neznanec ukradel šest litoželeznih jaškov in poškodoval optični kabel. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju Loč (PP Brežice) izsledili in prijeli sedem državljanov Kube. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

