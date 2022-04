Na šoli odjeknil strel, ranjen 13-letnik; "Ni bilo nasilja, bilo je medvrstniško postavljanje"

26.4.2022 | 15:30

Robert Perc, vodja Operativno-komunikacijskega centra in višji samostojni policijski inšpektor, na današnji novinarski konferenci pred PU Novo mesto (Foto: J. K.)

Novo mesto/Žužemberk - Kot smo poročali, so danes dopoldne ob 10.34 uri policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto na številki 113 prejeli klic iz Osnovne šole Žužemberk o sproženem strelu v prostorih šole, ki je poškodoval enega učenca.

Po prvih zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda je 14-letnik v šolo prinesel pištolo. V družbi več učencev je nekaj po deseti uri v garderobi, kot so povedali na novinarski konferenci pred PU Novo mesto, prišlo do sprožitve strela. Drobci krogle so pri poškodovali 13-letnega učenca iz skupine. Oskrbeli so ga v novomeškem urgentnem centru, kjer so njegove poškodbe opredelili kot lahke – zdrobljeni delci krogle so ga poškodovali po spodnjem delu nog.

O dogodku sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Ogled kraja je opravila komisija Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto.

Ob zasegu pištole, po sproženem strelu, so policisti v orožju našli deset nabojev. Pištola jih sicer sprejme 15. Kot je še pojasnil Perc, je po sprožitvi strela tulec ostal v pištoli in se ta ni repetirala, tako da do ponovne sprožitve ob pritisku na sprožilec ne bi prišlo.

Kot kaže, je do sprožitve strela prišlo nenamerno, zaradi neprevidnega ravnanja z orožjem. "Ni bilo nasilja, šlo je za medvrstniško postavljanje," je ocenil Perc.

Gre za pištolo hrvaške izdelave iz devetdesetih let, kalibra 9 milimetrov. Orožje naj bi pripadalo pokojnemu sorodniku 14-letnika. Okoliščine izvora orožja, očitne neprimernosti hrambe ter posledične odgovornosti ostalih oseb policisti še preverjajo.

Perc na novinarsko vprašanje ni mogel ne zanikati ne potrditi, ali gre za policijsko oz. službeno pištolo, je pa zatrdil, da nikoli ni bila v uporabi slovenske policije. Glede na dozdajšnje informacije orožje ni bilo prijavljeno, očitno je prehajalo iz roda v rod, po smrti zadnjega lastnika pa za pištolo ni bilo ustrezno poskrbljeno.

Pištolo naj bi po Perčevih besedah hranili v stari, nenaseljeni hiši, v omari, ki očitno ni bila primerna za hrambo orožja. Policisti so hišo zapečatili in nadaljujejo ugotavljanje odgovornosti polnoletnih oseb.

Izpostavil je pomen varne hrambe orožja, ki bi idealnih pogojih moralo biti shranjeno v ognjevarni omari, sicer pa po ključem, ki mora biti spravljen ločeno na varnem meso, tako kot tudi strelivo. "Orožje ni igrača in ne bi smelo biti v rokah mladoletnikov," je še poudaril.

Policisti izpostavljajo prisebno ravnanje uslužbencev Osnovne šole Žužemberk, ki so takoj po dogodku zavarovali pištolo, poskrbeli za pretresene učence in obvestili starše. V aktivnosti so se poleg kriminalistov in uslužbenci vključili tudi šolski svetovalni delavci in psihologi.

Kriminalisti vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu kazenskega zakonika.

Drugih okoliščin zaradi interesov predkazenskega postopka in udeleženih otrok ter mladoletnikov ne morejo posredovati, so še povedali na PU Novo mesto.

M. K.

Zvočni zapisi Izjava Roberta Perca in njegovi odgovori na novinarska vprašanja Izjava Roberta Perca in njegovi odgovori na novinarska vprašanja