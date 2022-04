Nadvoz čez trebanjsko železniško progo v Sevnici dobiva končno podobo

27.4.2022 | 10:30

Foto: Bojan Kostevc

Sevnica - V sklopu projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica« poteka izgradnja novega nadvoza čez trebanjsko železnico. Nadvoz bo nadomestil obstoječo prometno povezavo, ki poteka čez železniško progo in je zaradi svoje konstrukcije manj primerna za tovorni promet in izredne prevoze, ki potekajo iz območja industrijske cone.

Projekt Občine Sevnica je podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo.

Kot sporočajo z občine, bo z izgradnjo dostopne ceste in izvennivojskega križanja z železniško progo Poslovna cona Sevnica ustrezno infrastrukturno urejena. To bo prispevalo k razširitvi cone ter omogočilo obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji, poudarjajo na občini.

V sklopu projekta bo ukinjen obstoječi nivojski prehod, prestavljeni oziroma na novo urejeni bodo komunalni, energetski in telekomunikacijski infrastrukturni objekti, vodi in naprave, urejene bodo obcestne površine in površine za pešce.

Izgradnja nadvoza je v zaključni fazi. Trenutno poteka urejanje meteornega odvodnjavanja in brežin.

Na tem območju je načrtovana tudi rekonstrukcija križišča pred nadvozom Šmarje v krožišče in sočasna umestitev kolesarske steze. Izdelavo projektne dokumentacije je zagotovila Občina Sevnica, nosilec projetka pa je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

M. K.