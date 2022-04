S ceste v drevo

27.4.2022 | 08:15

Simbolna slika (foto: arhiv; PGE Krško)

Včeraj ob 5.52 je med naseljema Marindol in Miliči, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s ceste v drevo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulator in pomagali pri prenosu ponesrečenca. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so osebo oskrbeli na kraju in pripeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dimniška požara

Ob 20.45 so v Poljanah pri Žužemberku, občina Žužemberk, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Žužemberk in Križi so požar pogasili s prahom, dimnik in okolico pregledali s termo kamero ter ga očistili.

Ob 0.24 so na Opekarski cesti, občina Ribnica, zagorele saje v dimni tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ribnica so nadzirali izgorevanje saj, pregledali dimno tuljavo s termo kamero in odsvetovali nadaljnje kurjenje do obiska dimnikarske službe.

Požar v naravi

Ob 16.26 sta ob Zagrebški cesti v Novem mestu goreli podrast in stelja v gozdu. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

M. K.