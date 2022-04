Najboljša belokranjska pogača za 40. Vinsko vigred je ...

27.4.2022 | 15:00

FotogrFIJE: Društva kmečkih žena Metlika

Letošnje ocenjevanje za najboljšo belokranjsko pogačo v okviru 40. Vinske vigredi so včeraj pripravili v Hiši dobrot Bele krajine v Metliki.

Pogače je ocenjevala komisija v sestavi predsednice Anite Jamšek, notranje presojevalke sistema vodenja kakovosti ISO 9001-2008, ter članic, ki so opravile usposabljanje za notranje presojevalke in so iz občin Metlika, Črnomelj in Semič - to so Marija Škof, Nada Pezdirc, Katja Gregorič in Katarina Mihelčič. Komisija ocenjuje po obrazcu, ki je bil skupaj s specifikacijo sprejet v Bruslju, so sporočili iz Društva kmečkih žena Metlika.

Med prinesenimi vzorci je komisija ocenila, da so najboljšo pogačo spekli na Turistični kmetiji Jakljevič na Grabrovcu - prejeli so 79 točk od možnih 80.

Priznanje za najboljšo belokranjsko pogačo bodo podelili na slavnostnem odprtju 40. Vinske vigredi v petek, 20. maja, na metliškem Trgu Svobode.

M. K.

