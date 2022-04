»Nismo zadolženi niti za evro in delamo s polno paro«

27.4.2022 | 13:00

Šmarješki občinski svetniki so včeraj soglasno sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2021.

Darja Voglar (na levi)

Župan Marjan Hribar (v sredini), na levi podžupan Franc Anderlič, na desni direktorica OU Mateja Kotnik.

Ob koncu seje so svetniki nazdravili za okrogel jubilej kolegu Toniju Bobiču, pri čemer se je izkazala OŠT.

Šmarješke Toplice - Šmarješki svetniki so na sinočnji seji med drugim sprejeli zaključni račun občine Šmarješke Toplice za leto 2021.

Kot je obrazložila računovodkinja Darja Voglar, so bili prihodki realizirani v višini 3 milijone 794 tisoč evrov, kar pomeni v višini 55,6 odstotkov glede na veljavni proračun, odhodki pa so znašali dobre 4 milijone evrov, kar pomeni, da je bila realizacija 40,4 odstotna.

»Seveda sledi vprašanje, zakaj tako velik razkorak med sprejetim proračunom in realizacijo. Razlogi se skrivajo v težavah pri pridobivanju služnosti, gradbenih dovoljenj, zaradi česar so bili mnogi projekti prestavljeni v naslednjo leto,« je povedala in dodala še, da občina od konca lanskega leta ni zadolžena več niti za evro. Odplačali so zadnji obrok za čistilno napravo ter za Vrtec Sonček pri OŠ Šmarjeta.

Tudi župan Marjan Hribar je povedal podobno. »Nismo zaskrbljeni, smo zelo zadovoljni. Smo ena redkih občin v Sloveniji, ki nismo zadolženi niti za en evro in delamo s polno paro. Vsi, ki prišli k nam v zadnjem času, so lahko videli, da se pri nas res največ gradi in da šmarješka občina dobiva drugačno podobo,« je dejal in poudaril, da se pazijo, da se občina razvija enakomerno.

Povedal je še, da pa načrtujejo skladno z odločitvijo občinskega sveta narediti korak naprej, zato se bodo dolgoročno zadolžili za 1,8 milijona evrov za dograditev osnovne šole, »a to bomo z lahko odplačevali,« pravi župan.

Obenem želijo, da ima vsaka investicija sofinanciranje, kar jim uspeva.

»Uspešni smo bili, saj smo dobili 1,5 milijona za izgradnjo vodotokov, potk ob potokih in za poplavno varnost, pa 1,3 milijona za dograditev osnovne šole Šmarjeta, za ureditev Spodnje Družinske vasi 1,2 milijona evrov državnega denarja – šlo bo še 590 občinskega denarja za kompletno obnovo cesto, kanalizacije, JR, pločnika. Zaključujeta se naložbi na Vinici in v Dolenjem Kronovem, dobro poteka urejanje Turistično storitvene gospodarske cone v Kronovem in za zadnje tri naložbe čakamo na sklepe o sofinanciranju. Sklepi o dodelitvi nepovratnih sredstev bodo narekovali tempo za vse bodoče investicije,« pravi župan.

Več o razpravi na seji pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj