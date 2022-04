Ustvarjalnost nagrajena, najlepše še pride

27.4.2022 | 20:10

Vrtec Čardak

Gradnja vrtca Loka lepo napreduje - tako je bilo na gradbišču prejšnji teden ...

... in včeraj.

Zamaškonjam

Črnomelj - Vrtec Otona Župančiča Črnomelj do priznanja v projektu Zamaškonjam in nagrade za Naj slovenski pirh – Aktivnosti ne manjka, zadovoljni tudi s sodelovanjem z lokalno skupnostjo – Vsi že komaj čakajo na dokončanje gradnje novega vrtca Loka

“V začetku leta smo se prijavili na zanimiv trajnostni projekt Zamaškonjam. Z otroki smo se veliko pogovarjali o planetu Zemlja, ločevanju odpadkov, recikliranju in solidarnosti do drugih. Otroci so prišli do ideje, da izdelamo belo brezo in Cicibančka, ki predstavljata tako Belo krajino kot sam vrtec. Večino dela so opravili seveda otroci. Zahvaliti pa se moramo vsem, ki ste glasovali in pripomogli, da je naša breza osvojila 2. mesto,« pravi ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj Stanka Kure. A razlogov za ponos in veselje še ni konec.

Oba izdelka so z veseljem podarili Zdravstvenemu domu Črnomelj, da jim popestri prostore. Otroci so pod vodstvom mentorjev izdelali zanimive zbiralnike za zbiranje plastičnih pokrovčkov. S skupnim zbiranjem plastičnih pokrovčkov, ki se jih je nabralo za kar 263,6 kg, je črnomaljski vrtec v konkurenci 144 šol in vrtcev zasedel 3. mesto. Pokrovčki so se zbirali za dobrodelno društvo Vesele nogice, ki pomaga osebam z motnjo v razvoju. V času velikonočnih praznikov pa so prejeli novo nagrado: Otroci iz skupine Medvedki so na natečaju za Naj slovenski pirh Slovenskih novic zasedli 2. mesto v otroški kategoriji. V prihodnjem mesecu pa bodo na vrtčevsko igrišče v enoti Čardak postavili novo večnamensko igralo, ki bo v celoti financirano iz donatorskih sredstev in sredstev, ki so jih zbrali na uspešno izvedenem novoletnem bazarju.

EKOLOŠKO OSVEŠČENI

V letošnjem letu so sicer otroci sodelovali tudi v mnogih drugih aktivnostih, na primer v Teku podnebne solidarnosti, ki ga prireja Slovenska Karitas, zbirali so tudi star papir ter se pridružili akciji Čebelarske zveze Slovenije – Sajenje medovitih rastlin. »V ta namen smo pri steklenem hodniku vrtca na Čardaku uredili gredo ter jo zasadili z trajnimi cvetlicami in začimbnicami. S tem smo otrokom približali pomen cvetočih rastlin za obstoj našega planeta, skrbi za človeka, rastline in živali. Obenem pa polepšali okolico našega vrtca ter zelenici dodali živahne barve narave,« je pojasnila ravnateljica Stanka Kure. V vrtcu izvajajo tudi krajši program za predšolske otroke v obsegu 240 ur za otroke priseljencev ali Romov, ki so dopolnili starost 5 let oz. so zadnje leto pred vstopom v osnovno šolo. V krajši program, ki ga v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je vključenih 7 romskih otrok.

GRADNJA NOVEGA VRTCA PO NAČRTIH

Gradnja enote Loka, ki bo ena največjih pridobitev črnomaljske občine in vrtca v zadnjih letih, lepo napreduje. V vrtcu se trenutno izvajajo dela v notranjosti objekta, in sicer groba strojna in elektro dela ter montaža oken. V pritličju so okna že montirana, v prvem nadstropju naj bi bila nekje do 10. maja. Tehnični pregled objekta je predviden za 10. avgust. »Mnogi starši, otroci in zaposleni že komaj čakamo nov vrtec v Loki. Nova stavba vrtca, enota Loka, bo imela 14 oddelkov z vsemi spremljajočimi in upravnimi prostori. Razpis za vpis otrok v novo šolsko leto je že zaključen. Do tega trenutka je na naš naslov prispelo 70 vlog, večinoma za vpis otrok v 1. starostno obdobje, tako da lahko rečem, da je čas korone pustil svoj pečat. Ko bo zgrajen nov vrtec v Loki, bomo prišli do približno 2200 kvadratnih metrov površine in z njo rešili prostorsko stisko,« pojasnjuje Kuretova. Kot je znano, se otroci črnomaljskega vrtca trenutno nahajajo na petih lokacijah po Črnomlju, medletni oddelek 1. starostnega obdobja pa od sredine januarja deluje v Gribljah in ga obiskuje enajst otrok. V novem šolskem letu naj bi vrtec znova deloval na dveh lokacijah: v Loki in na Čardaku.

Sabina Gosenca

