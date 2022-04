Krkaši nadigrani

28.4.2022 | 07:10

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 9. krogu lige Nova KBM za prvaka na domačem parketu sinoči izgubili proti Helios Suns z 71:85 (16:22, 36:46, 56:74).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 100, sodniki: Krejić (Kranj), Krajnc (Maribor), Mohorič (Velenje).

* Krka: Stipčević 7, L. Lapornik 15, M. Lapornik 13 (1:2), Macura 12 (0:1), Thomas 2, Stergar 9 (2:4), Stavrov 2, Stipaničev 5 (2:2), Škedelj 6.

* Helios Suns: Ervin 16 (4:6), Oman 6 (2:2), Mahkovic 19 (6:6), Prepelič 13 (1:1), Štantelj 12, Ferme 6, Pašaljić 7, Jois 6 (2:5).

* Prosti meti: Krka 5:9, Helios Suns 16:21.

* Met za tri točke: Krka 8:25 (L. Lapornik 3, M. Lapornik 2, Stipčević 1, Stergar 1, Stavrov 1); Helios Suns 7:22 (Prepelič 2, Šantelj 2, Mahkovic 1, Ferme 1, Pašaljić 1).

* Osebne napake: Krka 20, Helios Suns 15.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Helios Suns iz Domžal v državnem prvenstvu še naprej meljejo. Na gostovanju v Novem mestu so v vseh pogledih nadigrali nasprotnika in zabeležili še sedmo zmago na devetih srečanjih. Krka s četrtim porazom v boju za prvaka ostaja na tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Gosti so pomemben korak k zmagi naredili že v prvem polčasu. Po odločnem uvodu, ko so po 6:43 minute igre prišli do vodstva s 15:9, so v zaključku druge četrtine kronali izjemno kroženje žoge v napadu za prvo vodstvo z dvomestnim številom točk. Z razliko 10 točk v prid Heliosa sta moštvi tudi odšli na odmor.

V uvodu drugega polčasa pa so Domžalčani našli še višjo predstavo in pri 74:56 ob zadetem metu za tri točke Bineta Prepeliča ob koncu tretje četrtine nakazali, da domačinom več ne bodo pustili blizu. V zadnji četrtini so sicer nekoliko stopili s stopalke za plin, a razlika je vseskozi ostala dvomestna.

Ob ekipni igri so na koncu kar štirje igralci prve postave Heliosa dosegli dvomestno število točk. Blaž Mahkovic je bil z 19 točkami ob 83-odstotnem metu iz igre prvi strelec. Carlbe Lee Ervin je dosegel 16 točk in osem skokov, Prepelič pa 13 točk.

Za domačine, ki so z 38:32 izgubili bitko za odbite žoge, je bil najbolj razpoložen Luka Lapornik s 15 točkami. Miha Lapornik je dosegel 13 točk, Jan Macura pa 12.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Zaslužena zmaga Heliosa. Bili so bolj motivirani in bolj zbrani kot mi. V prvem polčasu smo spet izgubili preveč žog. Skozi celo tekmo smo dobili 22 točk iz protinapadov, mi pa nismo dali niti točke iz protinapada. Sem razočaran po tej tekmi, na kateri se je še enkrat pokazalo, da so trenutno boljša ekipa od nas in da igrajo bolje od nas. Čestitke gostom, mi pa se moramo pripraviti na nedeljsko tekmo z Olimpijo, potem pa bomo videli, s kom bomo igrali v četrtfinalu končnice.«

Krkaši imajo v Ligi za prvaka 5 zmag in 4 poraze, ne glede na rezultat zadnje tekme s Cedevito Olimpijo, ki bo v nedeljo, 1. 5., v ljubljanskem Tivoliju, pa bodo osvojili 3. mesto v Ligi za prvaka. V četrtfinalu se bodo tako pomerili ali s Podčetrtkom ali s Cedevito Olimpijo.

* Liga za prvaka, 9. krog:

- sreda, 27. april:

Ggd Šenčur - Nutrispoint Ilirija 83:80 (18:13, 39:45, 60:65)

20.30 Krka - Helios Suns 71:85 (16:22, 36:46, 56:74)

- četrtek, 28. april:

19.00 Terme Olimia Podčetrtek - Cedevita Olimpija

* Lestvica:

1. Helios Suns 9 7 2 740:662 16

2. Ggd Šenčur 9 6 3 697:661 15

3. Krka 9 5 4 757:713 14

4. Nutrispoint Ilirija 9 4 5 748:767 13

5. Cedevita Olimpija 8 2 6 588:653 10

6. Terme Olimia 8 2 6 626:714 10

* Liga za obstanek, 9. krog:

- sreda, 27. april:

Zlatorog Laško - Rogaška 90:96 (24:20, 44:43, 65:65)

Hopsi Polzela - ECE Triglav 93:81 (24:15, 53:36, 77:59)

* Lestvica:

1. Rogaška 26 15 11 2136:2095 41

2. Šentjur 26 12 14 2112:2099 38

3. Hopsi Polzela 26 9 17 2182:2304 35

4. Zlatorog Laško 25 5 20 1839:2111 30

5. ECE Triglav 25 3 22 1734:2048 28

STA; M. K.

