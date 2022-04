FOTO: »Novo mesto v žici« − dež ni ustavil več kot 150 pohodnikov

28.4.2022 | 10:30

Ena od startnih točk pohoda je bil bunker na Drski.

Novo mesto - Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto je 27. aprila ob dnevu upora proti okupatorju organiziralo tradicionalni pohod »Novo mesto v žici«. V spomin na ta čas, na vse padle borce, ustreljene talce in druge preminule meščane je bila ustanovljena spominska pot »Novo mesto v žici«, katere pobudnik in avtor ideje je Jožef Pečnik, sporočajo iz Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto. Pohod je bil zasnovan kot rekreativna, kulturna, turistična in športna prireditev, na kateri bodo udeleženci spoznali spomenike NOB ter naravne, kulturne in turistične znamenitosti Novega mesta.

Novo mesto je bilo v času okupacije obdano z žico in bunkerji, saj se »italijanski okupator ob neprestanem napadanju partizanskih enot nikoli ni počutil varnega. Žica s postavljenimi prehodnimi bloki je zelo zagrenila življenje meščanom, a hkrati od njih zahtevala nemalo iznajdljivosti.«

V spomin na to obdobje v novomeški zgodovini so se pohodniki odpravili na pot s štirih točk: z Drske, iz Kandije, Ločne in Žabje vasi. Njihove poti so se združile na Glavnem trgu, kjer so se udeleženci fotografirali pred spomenikom NOB nasproti rotovža, in pot nadaljevali do Pumpnce.

V imenu Združenja je prisotne ob zaključku pohoda nagovorila podpredsednica dr. Jožica Jožef Beg: »Dan boja proti okupatorju je državotvorni praznik, prav tako, kot sta državotvorna praznika dan državnosti ali dan samostojnosti in enotnosti. Če ne bi bilo upora proti fašizmu in nacizmu – vse do zmage, ki jo bomo ponosno praznovali 9. maja, nanjo pa opozarjajo tudi veliki plakati na mestnih vpadnicah –, ne bi bilo niti osamosvojitvenih praznikov.«

Pohod se je začel in zaključil s poezijo upora. V kulturnem programu pri bunkerju na Drski sta nastopili Anica Bukovec in Fani Primc, prireditev na Pumpnci so z recitalom Kajuhovih pesmi obogatile Silva Kužnik, Vera Splichal, Lidija Fabian in Maša Berger, pesem Saše Pavček pa je interpretirala Heda Kastelic. Za vzdušje je s svojo harmoniko poskrbel Peter Moravec, ki je med drugim zaigral dve najbolj znani partizanski pesmi, Hej brigade in Na juriš.

Pohodniki so se združili na Glavnem trgu in od tam krenili na Pumpnco.

V Združenju borcev za vrednote NOB Novo mesto verjamejo, da bi vsebine, povezane s pohodom, obogatile državljansko vzgojo učencev in dijakov, zato je, kot sporočajo, pogled organizatorjev že usmerjen v leto 2023. Novomeškim šolam bodo za zadnji dan pouka v aprilu 2023 pred prvomajskimi počitnicami poslali vabilo, da na ta dan organizirajo športni dan, za ostale udeležence pa bi bil organiziran pohod 27. aprila, na dan, »ki je z velikimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega naroda.«

O pohodu je strnil misli Luka Hrovat, eden od organizatorjev in predsednik KO ZB za vrednote NOB Drska: »Organizatorji in udeleženci pohoda smo bili zelo zadovoljni, da je bil po dveh 'koronskih letih' ponovno organiziran množični pohod in da je ta kljub slabemu vremenu privabil prek 150 pohodnikov in pohodnic. Vzdušje je bilo sproščeno in ob zvokih harmonike je bilo slišati tudi petje partizanske pesmi. Tradicionalni pohod 'Novo mesto v žici' bo gotovo tudi prihodnje leto.«

M. K.

Fotografije: arhiv Združenja

