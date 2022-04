Dan po dnevu D - Golob v roki in krokarji nad nami

28.4.2022 | 14:00

Komentar je iz današnje nove, tiskane izdaje Dolenjskega lista. V njej med drugim najdete analizo nedeljskih volitev v državni zbor in kaj rezultati pomenijo za našo regijo. (Na sliki vsi izvoljeni kandidati v okrajih Dolenjske, Posavja, Bele krajine in kočevsko-ribniškega območja)

Kaj bi se zgodilo, če zadnji dve leti vladajoči ne bi bili tako pohlepni in ne bi nastavljali svojih čisto povsod, kjer se je le dalo, če ne bi zamenjali tudi direktorja državnega energetskega podjetja GEN-I? Kdo bi potem v nedeljo slavil zmago na volitvah? Mogoče kak drug nov obraz? Kateri? SDS? Bi v parlamentu ostala Marjan Šarec in Alenka Bratušek? Na vsa ta sicer zelo zanimiva vprašanja danes pravzaprav nima smisla iskati odgovorov; s tem bi se lahko pozabavali v SDS, kjer so svoj volilni izid ocenili kot uspeh, saj so dobili celo nekaj več glasov kot pred štirimi leti. A to drži le delno. Izraženo v odstotkih so dobili manj glasov (pred štirimi leti 24,92 odstotka, tokrat pa 23,53), je pa zanje res glasovalo za okoli 50.000 volivcev več, zaradi manjšega števila strank, ki so tokrat prestopile parlamentarni prag, pa imajo tudi dva poslanca več. A bistveni podatek je, da so bili Janševi pred štirimi leti premočni zmagovalci volitev, saj so dobili dvakrat toliko glasov kot drugouvrščena LMŠ, tokrat pa je Gibanje Svoboda dobilo za polovico več glasov od SDS, ki nima nobenih možnosti, da bi sestavila vlado in niti da bi v njej sodelovala kot koalicijski partner. To pa je poraz.

Kaj se je torej zgodilo, da se je volilna tehtnica tako močno nagnila na drugo stran? Zadnje predvolilne ankete so kazale na precej tesno zmago Gibanja Svobode in kar nekaj možnosti tudi za zmago SDS ter uvrstitev koalicije Povežimo Slovenijo v parlament ter nekoliko manjše možnosti za uspeh LMŠ in SAB. Anketa (Ninamedia) je bila povsem natančna pri napovedi volilnega izida SDS in precej dobra pri napovedi izidov strank NSi in SD, ki sta v nedeljo le zamenjali vrstni red. Levica je na koncu dobila kar dobre tri odstotne točke manj od napovedanih 7,7 odstotka, LMŠ in SAB sta, tako kot je bilo napovedano, izpadli, medtem ko je v koalicijo PoS povezana nekoliko nenavadna kombinacija strank, ki samostojno ne bi imele nikakršnih možnosti, dobila za četrtino manj od napovedanega in ostala kar precej oddaljena od parlamentarnega praga.

Zgodilo se je, kar smo nekateri napovedovali. Medtem ko so tradicionalno strankama SDS in NSi pa tudi SD zvesti volivci glasovali po predvidevanjih in so bile zato pri teh strankah napovedi Ninamedie zelo natančne, se je preostalo volilno telo o tem, komu bo naklonilo svoj glas, dokončno odločilo dejansko tik pred voliščem ali pa celo tam in je glasovalo racionalno, za tistega, za kogar je predvidevalo, da na volitvah lahko zmaga, oziroma za tistega, ki ima največ možnosti, da porazi Janeza Janšo. Za Roberta Goloba volivci, razen redkih, niso glasovali zaradi njegovega političnega programa pa tudi zaradi njegove svobodne frizure ne, zanj so glasovali, ker so verjeli, da lahko zmaga in – kar so si želeli – premaga Janeza Janšo. Glasovali so racionalno.

Čeprav ga razglašajo za nov novi obraz, Robert Golob v politiki ni nov. Bil je podpredsednik stranke Zorana Jankovića Pozitivna Slovenija, pozneje pa podpredsednik stranke Zavezništvo Alenke Bratušek. Imel je tudi že priložnost voditi vlado, a vabila takrat ni sprejel. Bil je tudi predsednik Krajevne skupnosti Kromberk - Loke pri Novi Gorici in v tretji Drnovškovi vladi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. Robert Golob v politiki ni tak novinec, kot sta bila njegova predhodnika med novimi obrazi Miro Cerar in Marjan Šarec. Politiko je lahko precej od blizu kar štirinajst let spremljal kot predsednik uprave GEN-I. Ni neizkušen. Marsikaj, kar sta se morala njegova omenjena predhodnika še naučiti, kar jima niti ni najbolje uspelo, Robert Golob že zna, razume in obvlada.

V nasprotju s celo vrsto zadnjih mandatarjev Robert Golob tokrat ne bo imel težav s sestavo vladne koalicije, saj je dovolj, da k sodelovanju povabi že eno samo stranko. A bo, sodeč po njegovem iskrenem veselju ob uspehu Levice, za katero je med štetjem glasovnic dolgo časa kazalo, da ji mogoče celo ne bo uspelo priti v parlament, najbrž tudi povabil. V eni prvih izjav je celo rekel, da je več različnih pogledov in mnenj za vlado dobro. To si lahko privošči, saj bo imel že sam skoraj dovolj glasov. Privošči si lahko tudi marsikaj, kar si je med poosamosvojitvenimi predsedniki vlade privoščil le Janez Drnovšek – da na pomembne funkcije v vladi, tudi na ministrska mesta, postavi nestrankarske in politično neobremenjene strokovnjake, najboljše na svojem področju, ki jih bo k sodelovanju precej lažje prepričal kot njegovi predhodniki. Zdaj imamo goloba v roki, krokarji, ki so, ko so jastrebi mesarili našo družbo, že krožili nad nami, pa bodo, upajmo, zdaj hitro odleteli. A z napovedmi, kaj se bo zgodilo, počakajmo še malo, saj se niti začelo še ni.

Igor Vidmar

