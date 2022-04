Eva Štefanič s Štrekljevca je nova kraljica metliške črnine

28.4.2022 | 12:40

Eva Štefanič (fotografije: Zavod Metlika)

Metlika - Tudi v letošnjem letu so pri Zavodu Metlika objavili natečaj za kraljico metliške črnine. Danes sporočajo, da so izbrali mlado in komunikativno dekle, ki bo za obdobje enega leta dobila poseben naziv in zanimivo nalogo. Kraljica metliške črnine namreč simbolizirala kulturo vinogradništva in vinarstva, promovira belokranjska vina in turizem Bele krajine. Kot prepoznaven znak bo za obdobje enega leta na odprtju Vinske vigredi 20. maja prejela krono, lento, plašč in sponzorski avto. Tokrat je bila na izboru pred šestčlansko komisijo najbolj prepričljiva 21-letna študentka Fakultete za turistične študije v Portorožu Eva Štefanič s Štrekljevca.

Izbor kraljice

Osnovno šolo je obiskovala v Semiču, nato pa je svoje izobraževanje nadaljevala na Srednji ekonomski šoli v Novem mestu. Potem je zaplula v turistične vode in se vpisala na Fakulteto za turistične študije v Portorožu, kjer trenutno obiskuje 2. letnik. Izbrala je smer Management turističnih podjetij – Turistica. Po končanem dodiplomskem študiju pa ima namen nadaljevati še magistrski študij v smeri management. Poleg materinega jezika tekoče govori angleški in nemški jezik, v prostem času se uči še italijanski in ruski jezik, želi pa govoriti tudi španski jezik. Poleg študija se ukvarja tudi poziranjem za razne blagovne znamke na tujih trgih, sporočajo iz Zavoda.

Kot vsako mlado dekle ima tudi ona številne hobije. Redno se ukvarja s fitnesom, poleg tega v prostem času tudi poje. Obiskovala je namreč glasbeno šolo Lipičnik, kjer je štiri leta pela pop in rock, nato pa se je prepisala v Glasbeno šolo Črnomelj, kjer je dve leti pela opero. Pet let se je učila igrati klavir ter dve leti harmoniko. Sicer pa je tudi ljubiteljica plesa, zato se je letos vpisala v plesno šolo v Luciji. Zelo rada potuje ter spoznava nove kraje, ljudi in kulture. Velikokrat se s kolegico odpeljeta po Italiji. Eva poleg študija opravlja tudi receptorsko delo v Marini Portorož.

Že od malih nog se je spoznavala z vinogradniškimi opravili. Doma imajo namreč vinograd s tristo trtami, tako da lahko gostom vedno postrežejo z domačim vinom. V prihodnosti namerava prenoviti dedkovo tristo let staro rojstno hišo in jo ponuditi turistom, ki jih zanima kulturna dediščina, so še zapisali v sporočilu za javnost Zavoda Metlika.

M. K.