FOTO: Lovska salamijada že drugič

28.4.2022 | 14:50

David Flajnik je zmagovalec lovske salamijade Gadova peč 2022 in eden od enajstih dobitnikov velike zlate medalje. Zmagal je že tudi na lanski, prvi salamijadi.

Zdenka Mirtek in Ivan Urbanč

Organizatorji lovske salamijade in nekateri dobitniki medalj. (Vse foto: M. L.)

Gadova peč - Društvo lovske kulinarike Gadova peč je v sodelovanju z Vinogradniško turistično kulturnim društvom Gadova peč organiziralo 2. mednarodno lovsko salamijado Gadova peč 2022, ki jo je s slovesno podelitvijo medalj sklenilo včeraj. Izdelovalci iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Srbije so sodelovali z 52. vzorci, kot sta povedala, predsednik Društva lovske kulinarike Gadova peč Ivan Urbanč in Mirjan Kulovec, predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije, podpredsednik Društva lovske kulinarike Gadova peč in predsednik slovensko-hrvaške ocenjevalne komisije na letošnji lovski salamijadi.

Podelili so 11 velikih zlatih, 24 zlatih in 17 srebrnih medalj. Prvo mesto je dosegel David Flajnik iz Škofje Gore pri Podčetrtku, ki je prejel veliko zlato medaljo za salamo, ocenjeno s 53,3 točke. Na 2. mesto se je uvrstil Jurij Pesjak iz Sevnice, 3. Tine Štublej iz Malega Lešča pri Metliki, 4. Petra Kralj iz Brezovice pri Šentjerneju, 5. Žan Tršinar iz Groblja pri Prekopi, 6. Ivan Urbanč iz Gadove peči, 7. in 9. mesto je dosegel Andrej Košmrlj z Malega Slatnika, 8. mesto Zdravko Molka iz Tirne pri Zagorju ob Savi, 10. Jani Jerele iz Župeče vasi, 11. mesto je osvojil Janez Dušak iz Cerkelj ob Krki, ki je tako še ujel veliko zlato medaljo, itd.

»Namen salamijade je, da izdelovalci med seboj izmenjamo izkušnje. In ta izmenjava izkušenj se pozna, saj so po lanski prvi salamijadi letos še boljši izdelki. S salamijado želimo popularizirati izdelek iz divjačinskega mesa, ki je sonaraven, zdrav, odličen in zelo priporočljiv za slovenske mize, čeprav je mogoče malo nepoznan. Skratka, želimo spodbuditi in povezati proizvajalce. Pa majčkeno, bi rekel, tisto, kar naredimo, 'na ogled postaviti',« je povedal Ivan Urbanč.

V prihodnje nameravajo v ocenjevanje vključiti še nekatere druge jedi iz divjačinskega mesa, kot sta povedala Ivan Urbanč in Mirjan Kulovec.

Na salamijadi je zbrane nagovoril tudi brežiški župan Ivan Molan, ki je izrazil zadovoljstvo nad dogodkom, ki lahko prispeva tudi k pestrejši lokalni turistični ponudbi.

Prejemniki medalj so dobili tudi karikature, ki jih je, tako kot že lani na 1. salamijadi, narisal in prispeval karikaturist Branko Babič iz Novega mesta.

Po podelitvi so v kleti udeleženci lahko pokusili salame, ki so jim dodali tudi vino, seveda cviček, kot se to spodobi v Gadovi peči. Zdenka Mirtek, predsednica Vinogradniško turistično kulturnega društva Gadova peč, ki je bila skupaj z Ivanom Urbančem gostiteljica tudi letošnje salamijade, je bogato obloženi mizi dodala kruh, ki ga je spekla in ki so ga obiskovalci lahko poskusili že ob prihodu, ko jih je čakal golaž, prav tako njen izdelek.

M. L.

