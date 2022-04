Danes dve delovni nesreči - eden huje poškodovan s helikopterjem v UKC

28.4.2022 | 19:40

Gasilci PGD Sevnica so zgodaj popoldne zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe. (Foto: PGD Sevnica)

Dopoldne ob 9.26 je na Tovarniški ulici v Krškem v enem od podjetij prišlo do delovne nesreče. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so poškodovanega delavca oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 14.19 se je v Prešernovi ulici v Sevnici v podjetju huje poškodoval delavec. Reševalci NMP Sevnica so ga na kraju ustrezno oskrbeli. Poletel je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor in poškodovanca prepeljal v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe.

Dvakrat tudi pomoč pri odpiranju avta

Ob 10.41 so na Delavski ulici na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško nudili pomoč lastniku pri odpiranju osebnega avtomobila.

Ob 14.25 pa so v Orešju nad Sevnico gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil.

M. K.