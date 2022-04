Romanje na grob Jurija Slatkonje na Dunaj, drugega novomeškega prošta in ustanovitelja dunajskih dečkov

29.4.2022 | 11:30

Zbrani romarji v dunajski katedrali sv. Štefana pred grobom Jurija Slatkonje

Kopija nagrobnika prošta novomeške škofije Jurija Slatkonje v kripti novomeške stolne cerkve (Foto: L. M.)

V sredini novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje

dr. Janez Gril (v sredini)

Novo mesto, Dunaj - Te dni, 26. aprila, je minilo 500 let od smrti Jurija Slatkonje, duhovnika, ljubljanskega in novomeškega prošta ter dunajskega škofa.

Ob tej obletnici velikega rojaka sta ljubljanska in novomeška škofija pripravili romanje na njegov grob v dunajski katedrali sv. Štefana. Prav 26. aprila, na Slatkonjev smrtni dan, je v dunajski stolnici mašo daroval novomeški škof Andrej Saje. Po molitvi in programu na Slatkonjevem grobu - nagrobnik, ki ga je načrtoval sam, ga kaže v naravni velikosti, oblečenega v škofovski ornat – so si romarji, ki so se ga poleg f Andreja Sajeta in Antona Jamnika udeležili tudi številni duhovniki in verniki, ogledali zanimivosti Dunaja.

Imamo Slatkonjev konservatorij za glasbo

V svojem času je Jurij Slatkonja veljal za človeka velikega formata. Rodil se je 21. marca 1456 v Ljubljani, umrl pa 26. aprila 1522 na Dunaju. Pokopan je v dunajski stolnici. Po študiju filozofije je postal duhovnik in v času cesarja Maksimilijana I., s katerim so ga družile prijateljske vezi, tudi kapelnik na dvoru. Velja za ustanovitelja zbora Dunajski dečki, ki še vedno deluje in je znan po vsem svetu.

Leta 1500 je postal 2. prošt Kolegiatnega kapitlja v Novem mestu, že prej prošt ljubljanskega stolnega kapitlja. Leta 1513 ga je cesar Maksimilijan imenoval za dunajskega škofa. Njegovo delo je na Dunaju in tudi v Sloveniji pustilo trajne sledi.

Novomeška škofija je leta 2007 v okviru Baragovega zavoda v Šmihelu ustanovila Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja, ki nadaljuje njegovo delo na glasbenem področju.

Romanje, brošura, slovesnost, simpozij

500-letnico smrti Slatkonje bodo primerno obeležili. Kot pove dr. Janez Gril, voditelj pripravljalnega odbora, ki sta ga za obhajanje Slatkonje v Sloveniji ustanovila Stolni kapitelj Ljubljana in Stolni kapitelj Novo mesto, pripravljajo brošuro, posvečeno Juriju Slatkonji, že omenjeno romanje na njegov grob na Dunaju, osrednja slovesnost pa bo 8. maja potekala v Novem mestu ko bo slovesno somaševanje v novomeški stolnici vodil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore. Slovenska

Slovenska matica pa bo 15. septembra v Ljubljani organizirala mednarodni simpozij o življenju in delu Jurija Slatkonje, na katerem bodo sodelovali tudi cerkveni predstavniki.

L. Markelj, foto: Ksenja Hočevar