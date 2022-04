Otroka reševali iz avta

29.4.2022 | 07:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.51 so na Ulici 11. novembra v Leskovcu, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil, v katerem je bil otrok.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, TP KRVAVČJI VRH;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Proti Metliki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROLETERSTVO MEDLE;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG, izvod 3. LOKE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE 1978;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SKROVNICA, TP LIPNIK in TP AREMBERG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.