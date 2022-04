V občini Ribnica se želijo postaviti na turistični zemljevid Slovenije

Najbolj prepoznavna znamka v občini je Ribniški semenj suhe robe in lončarstva. (Foto: arhiv DL)

Ribnica - V občini Ribnica ugotavljajo, da do zdaj niso bili prepoznani kot turistično zanimiva občina, saj se je temu področju posvečalo premalo pozornosti, zato želijo to spremeniti. V ta namen je občinski svet nedavno sprejel strategijo trajnostnega razvoja turizma, s katero želijo Ribnico prikazati še kot kaj več kot zgolj kraj suhe robe in lončarstva.

S strategijo, ki je nastala v sodelovanju z Rokodelskim centrom Ribnica, v občini ugotavljajo, da so na domačem trgu tradicionalno prepoznani predvsem kot dežela suhe robe ter tudi, vendar manj, dežela lončarstva. Najbolj prepoznavna znamka v občini je Ribniški semenj suhe robe in lončarstva, izstopa še poznavanje Škrabčeve domačije.

Poleg obiskovalcev ribniškega sejma so obiskovalci v občini trenutno še šolske in druge organizirane skupine, ki obiščejo Rokodelski center Ribnica in Muzej Ribnica na Ribniškem gradu, ter dnevni rekreativni obiskovalci, ki obiskujejo okoliške pohodniške točke.

Na tujih trgih pa, kot ugotavljajo, kljub večstoletni tradiciji rokodelstva občina ni prepoznavna po teh elementih, saj na tujih trgih niti prisotna preko svojih trženjskih kanalov kot tudi ne preko krovne promocije slovenskega turizma. Tako je trenutno predvsem poslovna in tranzitna destinacija.

Na podlagi teh ugotovitev občina v sprejeti strategiji kot izziv za prihodnje postavlja oblikovanje zaokrožene identitete in zgodbo občine, ki je več kot zgolj suhorobarstvo in lončarstvo. Želijo doseči, da bi obiskovalci začutili, da suhorobarstvo ni zgolj etnografska posebnost, temveč način življenja na Ribniškem, in si želeli to spoznati. Želijo si razviti tudi drugo ponudbo, ki bo obiskovalce privabila za nekajdnevno bivanje, kot so na primer aktivnosti v naravi, opazovanje divjih živali, gastronomija. Pri tem nameravajo izkoristiti umeščenost občine med Ljubljano in Kolpo ter Ribnico z njenim lepim starim mestnim jedrom predstaviti tudi kot zgodovinsko mesto.

Strategija za uresničitev teh izzivov predvideva številne prijeme, katerih uresničevanje nameravajo sproti preverjati.

