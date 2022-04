FOTO: Po trčenju dva v ZD in eden na urgenco

30.4.2022 | 08:20

Nesreča na cesti Boštanj - Vrhovo (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 11.59 sta na cesti Boštanj - Vrhovo v občini Sevnica trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, odstranili vozili s cestišča, oskrbeli ponesrečenega do prihoda reševalcev in ga prenesli v reševalno vozilo. Po razlitih motornih tekočinah so posuli vpojna sredstva, očistili cestišče ter nudili pomoč policiji in vlečni službi pri nalaganju vozil.

Reševalci NMP Sevnica so tri osebe prepeljali v ZD Sevnica in jih preventivno pregledali ter eno od njih prepeljali v Urgenco Brežice.

Cesta je bila zaprta za ves promet.

Iztekalo motorno olje

Ob 9.18 je na Cesti prvih borcev v Brežicah iztekalo motorno olje iz osebnega vozila in onesnažilo okoli pet kvadratnih metrov parkirišča. Gasilci PGE Krško so po izteklem motornem olju posuli vpojna sredstva in očistili kraj onesnaženja.

M. K.