Ocenjevanje šmarnice: Najboljši »Peklenšček od sv. Ane«

30.4.2022 | 13:10

Stanko Tomšič, šampion 13. ocenjevanja samorodnic, z županom, podžupanom in organizatorji ocenjevanja

Žužemberk - Na vinorodnih pobočjih Debenca med hribi dolenjskega podolja je po mnenju strokovne komisije TD Suha krajina pridelana letošnja najboljša samorodnica. Med številnimi vinogradniki, ki z veliko ljubeznijo gojijo in prisegajo na samorodno šmarnico, je Stanko Tomšič z najvišjo oceno 9, 6 točke postal šampion vse bolj priljubljene pijače iz grozdja samorodnih vinskih trt. Tokrat že trinajsto po vrsti ocenjevanje samorodnice je v Žužemberk zaradi ukrepov privabilo le 34 »trtogradnikov« iz širše Dolenjske. Podelitev zahval, priznanj in diplom najboljšim je potekala pred dnevi v kleti žužemberškega gradu.

»Že pred desetletji smo zaraščeno parcelo na vinski gorici nad sv. Ano očistili in zasadili sorte vinske trte, iz katerih smo pridelovali cviček. Zaradi narave mojega dela, pa tudi zaradi sonaravnega gospodarjenja, smo trte posekali, le te pa nadomestili s šmarnico,« je po razglasitvi šampiona povedal vinogradnik Stanko Tomšič, sicer direktor KZ Trebnje-Krka. Škropljenje tako odpade, več pozornosti in dela pa namenja obdelavi površin in zlasti kletarjenju. V njegovi kleti je tako nastala odlična šmarnica, ki jo je poimenoval »Peklenšček od sv. Ane«.

»Vinogradniki niste bili samo odlični pridelovalci, ampak tudi dobri kletarji, saj ni bilo izločenih vzorcev,« je ob podelitvi dejal predsednik komisije Ludvik Legan. Zbrane sta pozdravila predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc in župan Jože Papež, v priložnostnem kulturnem programu pa so se z glasbo in petjem predstavili Primož Pasar, Miran Jenko in Mitja Bukovec.

S. M.