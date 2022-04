Pred podražitvami spet gneča na črpalkah; ponekod zmanjkalo goriva

Družbi Petrol in OMV po napovedi vlade, da ta ne bo podaljšala regulacije cen bencina in dizla, danes na bencinskih servisih zaznavata povečano povpraševanje. V obeh družbah so zato povečali dobavo zalog, kljub temu pa na nekaterih servisih za krajši čas zmanjkuje goriva.

Ker vlada ni podaljšala regulacije cen goriva, se bodo tako te že jutri lahko spet oblikovale prosto na trgu. Zaradi pričakovane občutnejše podražitve se tako na nekaterih bencinskih servisih po državi znova pojavlja gneča in povečano povpraševanje po gorivih.

Kot so pojasnili v družbi Petrol, na določenih prodajnih mestih zaradi povečane prodaje prihaja do kratkoročnih izpadov zalog, a se vseskozi trudijo, da bodo vsa prodajna mesta ustrezno oskrbljena že tekom dneva. Obenem so zaradi povečane prodaje na tovrstnih prodajanih mestih že povečali tudi dobavo goriva, so dodali.

Ob tem mirijo, da, kar se tiče stabilnosti oskrbe, ni potrebe za paniko in vrste na prodajnih mestih, saj ni nobene potrebe, da bi potrošniki krepili svoje zaloge goriv oziroma spremenili svoje običajne navade za oskrbo z gorivi.

V tem trenutku dobava naftnih derivatov s strani svetovnih trgov poteka brez večjih težav, zagotavljajo. "Lahko potrdimo, da imamo za mesec maj potrjene vse načrtovane dobave naftnih derivatov. Tudi za celotno leto 2022 ima družba Petrol zagotovljene dolgoročne nabavne pogodbe za naftne derivate v obsegu, ki odraža dosedanjo dinamiko rasti mobilnosti na predcovidne ravni, kot je opredeljeno v poslovnem načrtu za leto 2022," so poudarili na Petrolu.

O tem, za koliko se bodo cene pogonskih goriv podražile, vnaprej ne morejo govoriti, so pa potrdili, da bodo te po sprostitvi cen nekoliko višje od trenutnih. Dodali so, da bodo primerljive s cenami goriva v Avstriji in na Hrvaškem. Na gospodarskem ministrstvu so sicer v petek prav tako ocenili, da se bodo cene v Sloveniji še vedno gibale v okviru povprečja in EU in držav z evrom.

"Trenutno veljavne regulirane cene namreč ne odražajo realnih cen, kar je razvidno tudi v primerjavi s posameznimi cenami med državami EU," so še zapisali na Petrolu.

Tudi na bencinskih servisih OMV v petek in danes beležijo močno povečano povpraševanje in količinski odjem goriv. Na servisih so zaznali nakupovanje goriva na zalogo, tudi v izjemno velikih količinah: "Zato že od petka dalje v izdatnem obsegu kljub pred tem polnim zalogam na servise dobavljamo dodatno gorivo in z osebjem na servisih delamo vse v naši moči, da gostom zagotovimo ustrezno oskrbo."

Kljub temu pa zaradi logističnih izzivov, povezanih s časovnimi omejitvami opravljanja dela prevoznikov, trenutno ne morejo zagotoviti, da na nekaterih bencinskih servisih po državi za krajši čas ne bo zmanjkalo goriva.

Tudi v OMV tega, za koliko se bodo cene pogonskih goriv podražile, zaradi pravil o varstvu konkurence ne komentirajo.

So pa pri časniku Finance na podlagi trenutnih parametrov in ob predpostavki, da bodo trgovci sledili dosedanji politiki marž, izračunali, da bi lahko cena bencina presegla 1,60 evra za liter, cena dizla pa dosegla 1,82 evra.

