Tragični nesreči pri spravilu lesa: v Zagorici hlod ubil otroka, pri Artu drevo padlo na moškega

30.4.2022 | 18:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Pristojne dežurne službe danes žal poročajo kar o dveh tragičnih nesrečah v naših gozdovih.

Ob 12.19 je v gozdu na koncu vasi Zagorica, občina Dobrepolje, pri spravilu lesa hlod stisnil glavo otroka. Otroka so pred prihodom gasilcev oživljali domači, vendar neuspešno, tudi gasilci so bili nemočni. Gasilci PGD Ribnica in Zagorica so zavarovali kraj nesreče in kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske z ekipo HNMP.

Delovna nesreča, ki je terjala smrtno žrtev, se je dopoldne zgodila tudi v posavskih gozdovih. Ob 9.12 je pri naselju Arto v občini Sevnica pri sečnji drevo padlo na moškega. Posredovali so reševalci NMP Krško in gasilci PGD Sevnica. Slednji so moškega, ki je na kraju podlegel poškodbam, prenesli do glavne ceste in nudili pomoč pogrebni službi.

M. K.