FOTO: Dve nesreči motoristov in še dve delovni nesreči

30.4.2022 | 18:40

V Sevnici so trčili osebno vozilo in dva motocikla. (Fotografiji: PGD Sevnica)

Ob 14.02 so v križišču na Trgu svobode v Sevnici trčili osebno vozilo in dva motocikla. Dve osebi sta se pri tem poškodovali. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili baterije, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica. Ti so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 11.33 je na cesti Kočevska Reka - Borovec, občina Kočevje, motorist zapeljal s ceste in se poškodoval. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj nesreče, poškodovanca prenesli do reševalnega vozila, posuli absorbent po izteklih tekočinah ter odklopili akumulator na motorju. Reševalci NMP Kočevje so poškodovanca prepeljali v bolnišnico.

Delovni nesreči

Ob 8.49 je v naselju Krška vas, občina Brežice, moški pri delu na strehi omahnil v okoli tri metrsko globino. Reševalci NMP Brežice so ga na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 14.14 se je moški na območju naselja Gorenje Brezovo, občina Krško, poškodoval pri delu z motorno žago. Pomoč je poiskal sam v UC Celje.

Gorelo na območju Industrijske cone

Ob 14.15 je na območju Industrijske cone Slovenska vas, občina Brežice, gorel odpadni material. Ogenj so pogasili gasilci PGD Obrežje.

M. K.