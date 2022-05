FOTO: Gorelo, pa ne le kresovi

1.5.2022 | 08:45

Sinoči ob cesti Stari Log - Dvor (Fotografiji: PGD Žužemberk)

Sinoči ob 23.30 je ob cesti Stari Log - Dvor pred naseljem Lašče, občina Žužemberk, gorelo okoli 300 kubičnih metrov lesa, namenjenega lesni predelavi. Gasilci PGD Žužemberk in Dvor so ogenj lokalizirali, požarišče s pomočjo delovnega stroja premetali in prekopali ter pogasili požar. Okolico in območje požara so pregledali s termo kamero. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Dvor.

Minulo noč ob 1.07 je ob cesti Črnomelj-Semič v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorela lesena avtobusna postaja (podobno kot že konec marca). Gasilci PGD Črnomelj so požar omejili in pogasili. Objekt je uničen. Na kraju so bili prisotni policisti.

Ob 20.46 je v ulici Brezje v Novem mestu gorelo v naravi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so odpeljali na kraj. Intervencija ni bila potrebna. Na kraju so bili prisotni policisti.

Ob 22.20 je v bližini naselja Zasap, občina Brežice, v naravi zagorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar na površini okoli štirideset kvadratnih metrov pogasili.

