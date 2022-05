Zmaga za Dobovčane, Ribničani z remijem, brez točk Ivančani

1.5.2022 | 08:15

Delitev točk v Velenju (Foto: RK Gorenje Velenje)

Liga NLB je v soboto postregla z zmagama Ormožanov in Dobovčanov ter remijem med Velenjčani in Ribničani.

Ribničani so vodili večji del tekme proti Velenjčanom, ki so na koncu le uspeli ujeti priključek in iztržiti remi (32:32). Proti SVIŠ Ivančni Gorici so večji del dvoboja vodili Ormožani, ki pa so prednost ubranili in slavili zmago (31:29). Tesno je bilo tudi na tekmi med Dobovo in LL Grosistom Slovanom, ki se je na koncu končala v korist gostiteljev (32:31).

LIGA NLB, 23. KROG:

sobota, 30. aprila:

RK GORENJE VELENJE : RD RIKO RIBNICA 32:32 (17:21)

Sokolič 7 (3), Tajnik 5 (1); Ranisavljević 9, Miličevič 7 (1).

Igralec tekme: Sandro Meštrić (RD Riko Ribnica)

STATISTIKA

Rokometaši Rika Ribnice so zamudili priložnost, da se resneje vključijo v boj za tretje mesto Lige NLB. V Velenju so imeli igro pod nadzorom tri četrtine časa, v 11. minuti drugega polčasa že vodili za šest golov, na koncu pa v zadnjih sekundah reševali točko in jo z golom Žana Žagarja tudi rešili.

Ribničani so na začetku povedli z 2:0, gostitelji so še izenačili, nato pa so gostje znova prevzeli pobudo in postopoma večali prednost. V 28. minuti so z golom Jana Puclja povedli z 19:14. Prednost od dveh do petih golov so dolgo časa držali tudi v drugem delu, izbranci Zorana Jovičića pa so v 51. minuti izenačili na 29:29. Šest minut pred koncem so prvič povedli. Ko je bilo na semaforju 32:30, je bilo videti, da bosta točki ostali doma, a se s tem ni strinjal Žagar, ki je dosegel zadnja dva gola na tekmi.

V domači vrsti je bil s sedmimi goli najučinkovitejši Tilen Sokolič, pri gostih je dva več dosegel Stefan Ranisavljević.

V naslednjem krogu bo Riko Ribnica gostila Dobovo, Gorenje Velenje pa bo gostovalo v Celju.

IZJAVI PO TEKMI

Tilen Sokolič, rokometaš Gorenja Velenja: "Najprej bi čestital ekipi Rika Ribnice za dobro tekmo. Zavedali smo se, da bo dvoboj napet do zadnje sekunde. Prvi polčas nas je stal zmage. V obrambi smo bili slabi, nismo se držali navodil. V drugem polčasu smo imeli priložnost za osvojitev dveh točk, a se žal ni izšlo."

Robert Beguš, trener Rika Ribnice: "Za nami je zahtevna tekma. Vedeli smo, da je Velenjčanom težko igrati na dveh ''frontah''. V torek so odigrali zahtevno tekmo, po potovanju pa so imeli za pripravo le dva dneva. Mi smo imeli dve priložnosti, da bi povedli za sedem golov, a ju nismo izkoristili. Morda bi se končalo drugače. Točka v Velenju pomeni veliko, praktično kot zmaga."

RK DOBOVA : RD LL GROSIST SLOVAN 32:31 (17:16)

V Dobovi zmaga domačinov (Foto: RD Dobova)

Nešič 8, Mlakar 7 (4); Stopar 8, Yankovskyy 5.

STATISTIKA

Dvoboj sosedov na lestvici Lige NLB, LL Grosista Slovana in Dobove, je bil po pričakovanju izenačen od začetka do konca. Le dvakrat na tekmi je ena ali druga ekipa vodila za dva gola, gostje ob koncu, ko se jim je nasmihala zmaga. Z golom Davorja Čauševića so povedli z 31:29, vendar prednosti niso ohranili. Klemen Mlakar je v 58. minuti izenačil, v zadnjih trenutkih pa je zmago gostiteljem zagotovil Matej Kučič. Obe ekipa sta slabo izvajali sedemmetrovke, Dobovčani so jih zgrešili šest, Ljubljančani pa tri.

Najboljša strelca sta bila Ignjat Nešič z osmimi goli, enak dosežek je pri gostih uspel Žigi Stoparju.

Dobova bo v naslednjem krogu gostovala v Ribnici, LL Grosist Slovan bo gostil SVIŠ Ivančno Gorico.

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RK JERUZALEM ORMOŽ 29:31 (13:14)

Vidmar 10, Marojevič 6 (3); Ćirović in Kosi (1) po 6.

Igralec tekme: Nik Ćirović (RK Jeruzalem Ormož)

STATISTIKA

Rokometaši Jeruzalema Ormoža so upravičili vlogo rahlega favorita, v Stični pa še zdaleč niso imeli lahkega dela. Gostitelji so bili enakovreden tekmec, na začetku tekme so nekajkrat vodili za en gol, v nadaljevanju pa so imeli gostje reči pod nadzorom. Največ so vodili za štiri gole, na koncu pa njihova zmaga ni bila v večji nevarnosti.

Pri zmagovalcih sta Nik Ćirović in Tilen Kosi dosegla šest golov, pri gostiteljih pa je bil z desetimi najučinkovitejši Simon Vidmar.

V naslednjem krogu bo SVIŠ Ivančna Gorica gostovala v Ljubljani pri LL Grosist Slovanu, Jeruzalem Ormož pa bo gostil Maribor Branik.

IZJAVI PO TEKMI

Simon Vidmar, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Borili smo se do zadnje sekunde. Slabša obramba nas je stala točke ali dveh. Nimamo kaj, gremo naprej! Točke bomo lovili drugje."

Nik Ćirović, rokometaš Jeruzalema Ormoža: "Mislim, da je odločala obramba. Dobro smo se pripravili na SVIŠ Ivančno Gorico. Pričakovali smo zahtevno tekmo vse do zadnje sekunde. Mislim, da smo zasluženo zmagali."

* Izidi, 23. krog:

- petek, 29. april:

Herz Šmartno - Urbanscape Loka 27:33 (17:19)

Ljubljana - Slovenj Gradec 2011 32:35 (17:17)

Maribor Branik - Koper 26:24 (13:12)

- sobota, 30. april:

Gorenje Velenje - Riko Ribnica 32:32 (17:21)

Sviš Ivančna Gorica - Jeruzalem Ormož 29:31 (13:14)

Dobova - LL Grosist Slovan 32:31 (17:16)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 23 21 1 1 773:595 43

2. Trimo Trebnje 21 17 3 1 623:539 37

3. Gorenje Velenje 22 16 2 4 702:556 34

4. Urbanscape Loka 23 14 0 9 626:588 29

5. Riko Ribnica 23 12 3 8 677:661 27

6. Slovenj Gradec 2011 23 12 1 10 656:643 25

7. Koper 23 11 1 11 634:618 23

8. Maribor Branik 23 10 1 12 599:634 21

9. Jeruzalem Ormož 22 9 2 11 601:650 20

10. LL Grosist Slovan 23 8 2 13 604:639 18

11. Dobova 23 8 2 13 605:658 18

12. Sviš Ivančna Gorica 23 5 0 18 582:657 10

13. Ljubljana 23 2 3 18 657:744 7

14. Herz Šmartno 23 2 3 18 578:735 7

