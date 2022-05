Bencin in dizel sta se podražila

1.5.2022 | 09:00

Profimedia

Cene naftnih derivatov so se danes, v skladu s pričakovanji, na bencinskih servisih v Sloveniji dvignile. Na bencinskih servisih Petrola zunaj avtocest je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,617 evra, za liter dizla pa 1,817 evra. OMV Slovenije liter 95-oktanskega bencina ponuja za 1,619 evra, dizla pa za 1,824 evra.

Še nekoliko višje so cene na bencinskih servisih ob avtocestah. Na Petrolovih avtocestnih črpalkah je za 95-oktanski bencin zdaj treba odšteti 1,682 evra na liter, na OMV-ju pa 1,697 evra. Za liter dizla bo na Petrolu treba odšteti 1,876 evra na liter, na avtocestnih črpalkah OMV-ja pa 1,889 evra.

MOL Slovenija medtem liter bencina ponuja za 1,617 evra, dizla pa za 1,816 evra.

Cene 95-oktanskega bencina in dizla se spet oblikujejo prosto na trgu, potem ko se vlada ni odločila za podaljšanje regulacije cen pogonskih goriv.

Za začasno regulacijo maloprodajnih cen določenih naftnih derivatov se je vlada odločila 14. marca zaradi hudih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen po ruskem napadu na Ukrajino.

Najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno 95-oktanskega bencina po državi je takrat določila pri 1,503 evra za liter, dizla pa 1,541 evra za liter. Nato je 31. marca zaradi težav, ki jih je regulacija povzročila za nekatere manjše ponudnike, na malenkost nižji ravni določila še najvišje dovoljene veleprodajne cene.

Za 50-litrov 95-oktanskega bencina je bilo tako v soboto treba plačati 75,15 evra, danes pa se cena giblje med 80,85 in 84,85 evra. Za dizelsko gorivo je 50-litrski rezervoar v soboto stal 77,05 evra, danes zjutraj je zanj treba odšteti med 90,8 evra in 94,45 evra.

Zaradi napovedanih podražitev so sicer v družbah Petrol in OMV na nekaterih bencinskih servisih v petek in soboto zaznali povečano povpraševanje po pogonskih gorivih. Kljub povečani dobavi zalog je na nekaterih servis za krajši čas zmanjkalo goriva.

STA; M. K.