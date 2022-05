Ob prazniku dela: Kako ravnajo delodajalci - Nekateri zgledno, drugi se ne pogovarjajo

1.5.2022 | 15:30

Igor Iljaš za to poletje napoveduje pomanjkanje kadra v gostinstvu. (Foto: M. L.)

Ukrepi vlade za ohranitev delovnih mest na našem območju pozitivno vplivali na stanje v podjetjih, kljub temu so nekatera odpuščala – Revoz je dal nujni delež in še več – Novomeške peke silijo v Ljubljano – Osem sindikalnih predlogov

Večina lanskega leta je bila v znamenju krize zaradi covida. Vlada je razmere blažila za ohranitev delovnih mest in ti so pozitivno vplivali tudi na našem območju. Kljub temu so nekatera podjetja odpuščala, pravi Igor Iljaš, pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije koordinator regijske organizacije zahodne Slovenije, območne organizacije Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Revoz je zmanjšal število zaposlenih za izmeno in pol, nekaj že lani decembra in nekaj letos. Posledično so zmanjšali število zaposlenih tudi v sosednji družbi, ki proizvaja za Revoz. »Zdaj je aktualno zapiranje edine večje dolenjske in posavske pekarne Žita v Novem mestu. Uprava je prvotno napovedala, da bodo pekarno zaprli in delavce izplačali. Vendar je potem prišlo do zapletov, ker uprava trdi, da ljudi potrebuje v Ljubljani. Tako kar malo na silo urejajo to prerazporeditev zaposlenih v ljubljanski pekarni Vič in Testeninka, zato so delavci precej nezadovoljni. Nekaj so odpuščali tudi v skupini Žito v Šumijo v Krškem, kjer pa smo se dogovorili za mehke variante odpuščanja. Se pravi, da tistim, ki so pred upokojitvijo, dajo odpravnino,« pravi Iljaš.

Lani se je po njegovih besedah kljub koronakrizi sindikat uspel v nekaterih podjetjih na našem območju dogovoriti za povišanje osnovnih plač; predvsem je to uspel v podjetjih, v katerih manjka delavcev. »S povišanjem podjetja skušajo pridobiti nove zaposlene. Kadre trenutno najbolj pogrešata trgovina in gostinstvo, v glavnem storitvene dejavnosti. Ampak tu je zelo težko doseči povišanje plač. Imamo velike probleme glede tega v Termah Čatež, kjer uprava ne da nasprotuje povišanju, ampak se o tem sploh noče pogovarjati. Mislim, da bodo tam imeli težave, kako zagotoviti kadre za poletno sezono. Nekaj premikov k višjim plačam je bilo v Termah Krka, ki so v zadnjem času plače nekoliko popravile,« pojasnjuje Iljaš. Revoz je, kot pravi Iljaš, zelo dobro poskrbel za zaposlene, ki izgubijo delo. Izplačal je odpravnine, ki jih mora po zakonu, poleg tega pa še bonuse, ki so bili kar izdatni.

Letošnje leto bo v znamenju iskanja kadra, domačega in tistega od daleč. Marsikje imajo že kar precej tuje delovne sile. Podjetja si med seboj že »kradejo« delavce. Posebej mlajši gredo tja, kjer je za 100 ali 200 evrov višja plača, čeprav so slabši delovni pogoji. »Pojavlja pa se še drug problem. Delodajalci mislijo, da je samoumevno, da če nekdo dobi zaposlitev, da mora za to delati po deset, dvanajst ur, tudi sobote,« ugotavlja Igor Iljaš.

Sindikalni poziv

V opisanih razmerah, ki odražajo družbena delitvena razmerja, je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije oblikovala osem predlogov za boljšo in solidarnejšo družbo. To je poziv sindikata politiki, kot pravijo v delavski organizaciji. Predlogi, ali bolje zahteve so: vrnitev k učinkovitemu socialnemu dialogu v okviru ekonomsko-socialnega sveta; najnižja osnovna plača naj postane enaka višini minimalne plače; pravičnejša davčna obremenitev - razbremenitev delavcev ter večja obremenitev kapitala; krepitev javnega zdravstva in ukinitev dodatnega dopolnilnega zavarovanja - vsakdo mora imeti dostop do (osebnega) zdravnika; dostojne pokojnine za vse in temu prilagojena pokojninska reforma; učinkovito varstvo delavskih pravic; uveljavitev pravilnika o poklicnih boleznih in skrajšanje polnega delovnega časa.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Luzar