Drevo pokopalo 22-letnika; obračun z nožem in nedovoljeni kresovi

1.5.2022

Včeraj smo poročali o dveh smrtnih delovnih nesrečah v naših gozdovih (v eni od njiju je umrl otrok), s Policijske uprave Novo mesto danes dodajajo nekaj podrobnosti. Pa tudi o ostalem dogajanju minulega dne oz. noči, ki je bila kar pestra ...

Policisti so od 30. aprila zjutraj pa do 1. maja zjutraj na številko 113 sprejeli 259 klicev, od tega je bilo 56 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije – večina, 31, se jih je zgodilo v noči na prvi maj, danes torej poročajo s PU Novo mesto.

Obračun z nožem in (pre)glasna glasba

Novomeški policisti bodo kazensko ovadili 33-letnika iz Poti v Gaj, ki je zvečer z nožem lažje poškodoval 40-letnika.

Ponoči so policisti obravnavali dve kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru ter pet na javnem kraju, večina je bila povezana z glasno glasbo.

Nedovoljeni 'kresovi' po romskih naseljih

Novomeški policisti bodo ukrepali zoper več oseb v novomeškem Brezju in okolici, ki so za kresovanje kurili gume, plastiko, tkanino in odpadke. V krškem Kerinovem Grmu pa so ponoči zakurili starejši avtomobil. Krški policisti še ugotavljajo, čigavega, nato bodo ukrepali zopet osebo, ki je zakurila.

Odpeljali kosilnico

V noči na soboto so neznanci vlomili v prazno hišo na Šutni. Iz hiše so odpeljali samohodno kosilnico. Lastnikom so skupaj naredili za več kot tisoč evrov škode.

Nesreče pri delu, tudi smrtna



Včeraj zjutraj so policiste in reševalce klicali v Krško vas. Tam je 54-letnemu delavcu pri sestopu iz lestve na streho, kjer so montirali sončno elektrarno, spodrsnilo. Pri padcu z višine približno štirih metrov si je zlomil roko. Zaščitne opreme ni uporabljal.

Regijski center za obveščanje iz Brežic je nekaj po deveti uri zjutraj obvestil policiste o nesreči pri sečnji dreves na Artu. Po prvih ugotovitvah ogleda je lastnik gozda podiral drevesa, pri tem si je pomagal s traktorjem z vitlo in dvema pomagačema. Pri žaganju bukve se je eden od njiju umikal v smeri padanja drevesa, ki ga je zadelo s krošnjo. 22-letnik je negibno obležal in mu tudi posredovanje zdravstvenega osebja ni moglo več pomagati.

Na novomeški urgenci so dopoldne oskrbeli poškodbe 12-letnika, poškodovanega po nadlahti. Po prvih ugotovitvah ogledal je pomagal očetu, ki je z motorno žago doma žagal lesene stebre. Med žaganjem mu je motorno žago spodneslo in je pri tem po roki porezal sina. 12-letnik ni uporabljal zaščitne opreme, pojasnjujejo na PU.

Prometna (ne)varnost

Sevniški policisti so v soboto popoldne obravnavali prometno nesrečo med osebnim avtomobilom in motoristom. Po prvih ugotovitvah ogleda je v križišču 22-letna voznika osebnega avtomobila izsilila prednost 52-letnemu motoristu. Po trku sta motorist in njegova sopotnica padla ter se lažja poškodovala. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, voznici osebnega avtomobila pa so napisali plačilni nalog.

V soboto zvečer je na cesti od Žužemberka proti Dobrniču po cesti padel motorist s sopotnico. Policisti so ugotovili, da je bil na cesti v ovinku oljni madež, v dolžini nekaj metrov, zaradi česar je motoristu zdrsnilo. Poškodovala se k sreči nista, vzdrževalci pa so cesto očistili.

Nekaj pred tem je v Šentrupertu 71-letni voznik vozil preveč po sredini ceste in trčil v voznico osebnega avtomobila, ki je pravilno peljala po svoji strani. Voznik je po nesreči odpeljal naprej in so ga izsledili na domu. Ugotovili so, da je vozil neregistriran avto (registracija je potekla maja pred dvema letoma), preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,73 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Brežiški policisti so nekaj pred enajsto v Bukošku zaradi nezanesljive vožnje odredili preizkus alkoholiziranosti za 49-letnega voznika osebnega avtomobila iz Hrvaške. Po ugotovljenem rezultatu 0,97 mg/l alkohola v izdihanem zraku so ga pridržali.

Smrtne žrtve pijanih voznikov

Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, umrlo 28 ljudi.

Predvsem skrbi dejstvo, opozarjajo policisti, da delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča. Če se je trend do leta 2019 nekoliko zmanjševal in je bil pod 10%, v zadnjih letih ponovno narašča in je lani znašal že 12,3%.

Migranti

Danes zjutraj, nekaj pred šesto uro, so brežiški policisti v Ponikvah prijeli osem tujcev, ki so v državo prišli na nezakonit način. Domnevno naj bi šlo za državljane Ugande, Gvineje, Burundija in Konga. Postopki s tujci še niso zaključeni.

