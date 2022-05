Prvomajsko srečanje na Debencu - Podelili regijska priznanja sindikalistom

1.5.2022 | 17:10

Igor Iljaš (skrajno levo) s prejemniki sindikalnih priznanj

Na Debencu je bila slavnostna govornica generalna sekretarka sindikata prometa in zvez Saška Kiara Kumer.

Prvomajskega srečanja se je udeležilo veliko ljudi.

Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, podžupan Zoran Remic in sekretar območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje Igor Iljaš so takole na Debencu zasadili lipo.

Debenec - Prireditvam ob prvem maju so se tradicionalno pridružili tudi na Debencu, kjer je Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje prvomajsko srečanje pripravila že 39. zapovrstjo. Slavnostna govornica je bila generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije Saška Kiara Kumer, ki se je zahvalila vsem, ki so prišli na Debenec, da obeležijo praznik dela. »S tem ste pokazali, da so vam vaše pravice pomembne in da jih ne jemljete kot samoumevne,« je dejala.

Na Debencu se je po ocenah koordinatorja regijske organizacije zahodne Slovenije pri ZSSS Igorja Iljaša zbralo več kot 2.000 ljudi. Veseli ga, da so se letos lahko ljudje znova v živo udeležili prvomajskih srečanj. Kot je ob prvem maju še poudaril, želi ZSSS ponovno vzpostavitev socialnega dialoga na nivoju države in napredek v zaščiti delavskih pravic.

Saška Kiara Kumer se je v svojem govoru ozrla v preteklost, 150 let nazaj, ko so ljudje delali po njenih besedah 12 ur na dan za majhno mezdo, brez zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja in brez dopustov. »Šele ko so se ljudje povezali v sindikalna gibanja, so se začele stvari premikati. Kapital nam teh pravic ni dal sam, izboriti smo si jih morali. In tudi v danes se moramo zanje boriti,« je povedala.

Opozorila je, da so mladi v zadnjem obdobju še bolj izpostavljeni prekarnim oblikam dela. Številni tudi službene obveznosti nosijo domov in v prostem času zaradi službe odpisujejo elektronsko pošto in se javljajo na telefone. »Mnogo je že narejenega, veliko bitk pa nas še čaka. Kapital vedno najde svojo pot, čim več dobička na račun najšibkejših. Ravno zato smo pred volitvami na ZSSS na vse stranke naslovili osem poglavitnih zahtev, povezanih s pravicami zaposlenih. Med njimi so zahteve po višji plači, pravičnejšim davkom, dostojnih pokojninah, krepitvi javnega zdravstva in skrajšanje delovnega časa. Te zahteve bomo uveljavljali tudi pri novi politiki, ki se zdaj oblikuje, saj pričakujemo več govora o nas, navadnih delavnih državljanih. Kmalu se bo videlo, ali imamo vrabca v roki, ali goloba na strehi,« je dejala Saška Kiara Kumer.

Zavzela se je za dostojno plačilo, varne in zdrave delovne pogoje ter spoštovanje do zaposlenih. To je po njenem mnenju lažje doseči, če so ljudje povezani v sindikalna gibanja. »Posameznik se velikokrat znajde sam proti sistemu, se izgubi med institucijami, ki mu niso vedno v oporo in pomoč. Kadar kolektiv v podjetju deluje skupaj in se zavzame zase, takrat lahko doseže spremembe,« je med drugim poudarila v svojem govoru. Dodala je še, da če bodo delavci solidarni med sabo in če bodo v skupnih bitkah povezani, če bodo zase in za svoje sodelavce zahtevali pravično obravnavo na delovnem mestu, lahko dosežejo nemogoče. »Ko se boste vračali domov, razmislite, kaj lahko v službi s svojim kolektivom, s svojimi sodelavci eno stvar spremenite na bolje skupaj,« je dejala v razmislek.

Sindikalna priznanja

Na Debencu so tudi letos podelili regijska priznanja najzaslužnejšim sindikalistom, ki so jih prejeli: Marjan Grubar, član sindikata kemične in gumarske industrije Slovenije iz sindikalne podružnice Krka, tovarna zdravil Novo mesto, za premišljeno in uspešni sindikalno delo ter aktivno pridobivanje novih članov; Boško Bošković, predsednik sindikalne podružnice sindikata Kovinske in elektroindustrije Slovenije Adient Novo mesto, za dolgoletno vodenje sindikata v družbi, prizadevanja za umirjen dialog med zaposlenimi in vodstvom družbe ter ohranjanje in vzpodbujanje družabnega življenja med člani sindikata; in dolgoletna aktivistka Sindikata v Tovarni Inplet Dolnje Brezovo Jasna Bešenić za aktivno sodelovanje pri sindikalnem delu, pogovorih in dogovorih z vodstvom podjetja in povezovalnost s sindikati na območni in republiški ravni.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija