Na praznični dan krajevne plohe, nevihte in sodra - in ni še konec

1.5.2022 | 17:30

Popoldne na cesti (FB PKD)

Današnji praznični dan zaznamuje precej nestanovitno vreme. Kot so na Twitterju zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso), že nastajajo majske nevihte, ki prinašajo precej strel in tudi nalive z vetrom. Krajevne plohe in posamezne nevihte se bodo po napovedih meteorologov nadaljevale tudi popoldne, zvečer in v noči na ponedeljek.

Kot so zapisali na Arsu, je v Novem mestu v eni uri padlo 30 milimetrov dežja, ohladilo se je za sedem stopinj Celzija. Ponekod je padala tudi sodra. Nevihta je nato zgodaj popoldne dosegla tudi Ljubljano.

Popoldne je bil močan naliv tudi v Krškem, kjer je v pol ure padlo 24 milimetrov padavin. Kot navajajo na Arsu, se je nevihta sedaj pomaknila nad Kozjansko. V notranjosti Hrvaške pa že nastajajo nove nevihtne celice, ki se bodo zvečer znova širile nad jugovzhodno Slovenijo. Ponovno bodo možni močnejši nalivi, so napovedali.

M. K.