Prvomajsko neurje: plazova zaprla cesti

2.5.2022 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

O posledicah prvomajskih neurij smo v glavnem poročali že včeraj. Dežurne službe predvsem iz Posavja davi dodajajo še nekaj informacij:

Brežice

V naselju Križe je zemeljski plaz zasul lokalno cesto. Dežurni delavci Komunala Brežice so postavili popolno zaporo ceste. Z odstranjevanjem plazu bodo nadaljevali v torek.

Krško

Ob 21.36 se je na cesto v Dolenjem Leskovcu, občina Krško podrlo drevo, sprožil se je tudi zemeljski plaz. Dežurni delavci Kostak Krško so s pomočjo mehanizacije odstranili ovire iz cestišča. Zaradi plazu je popolna zapora na lokalni cesti Anže – Bučerca.

Sevnica

Ob 4.23 se je na cesto v naselju Jelovec, občina Sevnica, podrlo drevo, ki je oviralo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja so drevo odstranili

Fekalije v Krki

Ob 17.12 so na gladini reke Krke pri Dobravi pri Škocjanu, občina Šentjernej, opazili onesnaženje s fekalijami. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so postavili pivnike in lovilno zaveso. Obveščeni so bili policisti in inšpektor za okolje.

M. K.