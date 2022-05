Za praznik dela prosti tudi danes

2.5.2022 | 09:30

Bo šlo danes brez strehe? (simbolna slika; arhiv)

Za mednarodni praznik dela, 1. maj, bomo prosti tudi danes. Zaradi napovedanega nestanovitnega vremena si na piknik brez strehe nad glavo najbrž ne bomo upali, lahko pa gremo na sprehod z dežnikom v nahrbtniku za vsak primer. Tisti, ki so se odločili za večdnevni prvomajski oddih do zadnjega dne, se bodo vračali domov.

Pri dvodnevnem obeleževanju praznika v skladu z dolgoletno tradicijo vztrajajo sindikati. Po njihovih pojasnilih je prvomajsko obdobje v pretežnem delu Evrope sicer res povsem delovno, a se delovni ritem pred tem večinoma umiri v velikonočnem času. Poleg tega poudarjajo pomen dodatnega dne počitka za pogosto preobremenjene delavce.

Vlada je leta 2012 ob ukinitvi 2. januarja kot dela prostega dneva v predlogu zakona za uravnoteženje javnih financ predlagala tudi ukinitev dvodnevnega praznovanja praznika dela. A so sindikati temu nasprotovali, tako da je bil kot dela prost ukinjen le 2. januar, medtem ko pri 2. maju ni bilo sprememb. DZ je konec leta 2016 tudi 2. januar vrnil na seznam dela prostih dni.

Z majem se ponavadi začenja čas piknikov, a če se bomo za to možnost odločili danes, bomo morali poskrbeti za streho nad prostorom za piknik. Vremenoslovci nam napovedujejo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo pogostejše dopoldne. Na jugozahodu bo delno jasno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 13, drugod od 15 do 21 °C.

Po podatkih za obdobje po 1. svetovni vojni so si premožnejši meščani pripravili piknik na izletih s kočijo ali čolnom po reki. S seboj so vzeli doma pripravljeno hrano in pijačo. Na bolj razkošnih piknikih, denimo ob večjem lovu, je strežno osebje nudilo gostom izbrane jedi, vina in likerje.

Mladi so prirejali manjše piknike, na katerih so se zabavali s peko krompirja, koruze ali jabolk. Piknik s prigrizkom so poznale tudi delavske družine.

Pikniki so v sodobnosti razširjeni med vsemi plastmi prebivalstva, značilna zanje pa je peka različnih, zlasti mesnih jedi na žaru.

STA; M. K.