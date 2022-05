V četrtfinalu proti Cedeviti Olimpiji, prva tekma v petek

2.5.2022 | 08:50

Foto: Tine Ružič/KK Cedevita Olimpija

Ljubljana - Košarkarji Krke so v desetem krogu lige Nove KBM za prvaka v Ljubljani premagali Cedevito Olimpijo s 112:78 (39:21, 66:31, 94:53).

* Dvorana Tivoli, gledalcev 50, sodniki: Krejić (Kranj), Španič (Postojna), Smrekar (Nova Gorica).

* Cedevita Olimpija: Duščak 8 (1:2), Hodžić 17 (2:3), Đurkič 6, Kočevar 7 (1:1), Ščuka 17 (2:2), Nagode 8 (2:6), Mulalić 15 (1:2).

* Krka: Stergar 14 (3:4), Stipčević 11 (0:1), Špan 12, Stavrov 10 (2:4), Medved 9, Stipaničev 6 (2:2), Škedelj 4 (0:2), L. Lapornik 13 (2:2), M. Lapornik 13 (2:3), Macura 14 (2:3), Klobučar 6 (0:1).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 9:16, Krka 13:22.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 13:39 (Mulalić 4, Hodžić 3, Ščuka 3, Đurkić 2, Duščak), Krka 15:29 (Stipčević 3, L. Lapornik 3, M. Lapornik 3, Stavrov 2, Špan 2, Medved).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 26, Krka 25.

* Pet osebnih: Kočevar (35.), Duščak (40.).

Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi v obračunu s Krko, na zadnji tekmi lige za prvaka, v kateri Ljubljančani igrajo z mlado ekipo, nadaljevali serijo porazov v državnem prvenstvu. Tekma sicer ni odločala o ničemer, že pred njo je bilo jasno, da bo Krka tretja na lestvici, Olimpija pa šesta in da se bosta tekmeca srečala tudi v četrtfinalu prvenstva, ko bodo Ljubljančani bržkone igrali z najboljšimi igralci.

Krka je mlade Ljubljančane, ki so bili tokrat še dodatno oslabljeni, visoko premagala že v Novem mestu, tudi v Tivoliju pa ni imela težkega dela. Tekmec ji ni pariral ne v obrambi in ne v napadu, hitro je postalo jasno, da je edino vprašanje, kakšna bo na koncu razlika v korist dolenjskega moštva.

To je že v prvi četrtini doseglo 39 točk, vodilo z 18 razlike, domači so nekajkrat povedli le na samem začetku tekme, nazadnje so vodili z 10:8. Po treh četrtinah je bila razlika že 41 točk, do konca so jo igralci Olimpije le nekoliko zmanjšali.

Krkaši četrtfinalni obračun s Cedevito Olimpijo začenjajo z domačo tekmo v petek, 6. 5., ob 19.00 uri.

STA; M. K.