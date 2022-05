1. maj na Javorovici: Gradimo solidarno in pošteno družbo

2.5.2022 | 14:30

Šentjernejski župan Jože Simončič

Varuh človekovih pravic Peter Svetina

Lojze Bojanc je vodil in povezoval spored prvomajske prireditve na Javorovici. (Vse foto: Emil Turk)

Javorovica - »V zadnjih dveh letih, to je v času kovidnih ukrepov ter aktualni vojni v Ukrajini, smo se še bolj zavedli, kako ranljive so človekove pravice in kako hitro jih lahko izgubimo,« je dejal na prvomajski proslavi na Javorovici slavnostni govornik varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot je rekel, so to so pravice in svoboščine, ki so nam jih priborile generacije posameznikov in skupin. Ti so med nami zasejali in utrdili zavedanje, da smo ljudje, ne glede na svoj ekonomski položaj, raso, versko pripadnost ali psihofizične sposobnosti. Rodimo se svobodni in s človekovimi pravicami, ki so neodtujljive, poseganje vanje je mogoče le začasno, utemeljeno in z zakonsko podlago.

Prvega maja zaznamujemo predvsem pravico do dela in pravice delavcev. Prvi maj ni politično obarvan, ampak je praznik vseh, ki delajo. Najpomembnejši vidik prvega maja v današnjih časih je, da v znamenju tega dneva zahtevamo pravico do dela in zaposlitve in pravično plačilo, finančno in nefinančno, za opravljeno delo. »Delo ni enosmerna cesta. Je dogovor med delavcem in delodajalcem. Ta dogovor pa mora biti pošten, temeljiti na obojestranskem zaupanju in spoštovanju. Dostojanstvo pa je temelj človekovih pravic.

Tudi ta dogovor o spoštovanju pravic delavcev je plod dolgoletnega boja delavcev in njihovih predstavnikov, zato se ga moramo zavedati s polno odgovornostjo. Danes temu pravimo socialni dialog. In prav socialni dialog je pomemben za zdrav in enakomeren razvoj družbe, kakršno si zagotovo vsi želimo. Pravično družbo, kjer ne bo pozabljen nihče in kjer bomo vsak po svoji moči prispevali k blagostanju,« je dejal varuh človekovih pravic.

Kot je dejal šentjernejski župan Jože Simončič, s prvim majem izkazujemo čast delu, vrednoti, ki je nenadomestljiv temelj ekonomske samostojnosti in osebnega dostojanstva vsakega človeka.

»Delo, fizično in intelektualno, človeka gradi, pošteno vrednotenje dela in uravnotežena delitev rezultatov dela pa vnašata v družbo mir in medsebojno spoštovanje,« je rekel.

Za zdrav napredek posameznika in družbe je potrebno ravnovesje med kapitalom in človekom ter med človekovim umom in delom.

S sodelovanjem kapitala ter človeškega uma in dela lahko dosežemo blaginjo, napredek, mir in družbeno soglasje. Temelj vsakega sodelovanja sta po mnenju dialog in zmožnost sprejemanja dogovora, se pravi pripravljenost in stalen trud za vključevanje vsega, kar kot celotna družba imamo in premoremo. »Smo na kraju, ki je pred skoraj sedmimi desetletji usodno izkusil, kaj se zgodi, če se družba dokončno razdeli, če preneha dialog in se skupen interes ne išče na miren način in s širokim konsenzom.

Praznik dela je priložnost, da se zavemo, kako potrebno in pomembno je graditi zdravo in odgovorno družbo, kako pomembno je poleg svoje resnice in svojih težav videti tudi svojega soseda, kako pomembno je gledati in videti celoto.

Vsakdo izmed nas je soodgovoren za stanje v družbi in državi. (... ) Imamo čudovito domovino, imamo dobro državo, ki seveda ni brez napak, vendar nam jo mnogi zavidajo. Podpirajmo drug drugega, sodelujmo in gradimo solidarno, pošteno in vključujočo družbo, ki jo bomo s ponosom zapustili svojim otrokom,« je dejal župan občine Šentjernej.

V sporedu, ki ga je vodil in povezoval Lojze Bojanc, so nastopili učenka 7. razreda osnovne šole Šentjernej Zoja Hodnik, ki je pela, programska vodja Kulturnega centra Primoža Trubarja Šentjernej Elizabeta Kušljan kot recitatorka, Pihalni orkester občine Šentjernej in Šentjernejski oktet.

M. L., foto: Emil Turk

